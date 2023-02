Protestwandeling tegen ‘schoonmaak’ Sint-Arnolduspark

Natuurpunt Krekel Anzegem maakte zondag hun nieuwsjaarwandeling en nam de gelegenheid te baat om nog eens te protesteren tegen wat er zich in het Sint-Arnolduspark afspeelde. “Een regelrechte ramp voor de biodiversiteit.”

De mensen van Natuurpunt Krekel Anzegem zijn er nog steeds niet goed van er zich allemaal in het Sint-Arnolduspark in Tiegem afspeelde. “Er werd daar een niet zo verstandige beslissing genomen”, zegt Stijn Willen, bestuurslid van Natuurpunt Krekel Anzegem. “Met zware voertuigen werd een stuk bos ‘schoongemaakt’, met zware gevolgen. De volledige grond werd verdicht. Er stonden daar zeldzame planten en het is niet zeker dat die zullen terugkomen. Niemand wist dat de burgemeester dat zou doen, zelf de milieuambtenaar wist er niets van. De burgemeester heeft zich ondertussen verontschuldigd, maar het kwaad is geschied. Het zal tientallen jaren duren voor de bodem volledig is hersteld. Het gaat om een stuk dat dertig jaar met rust is gelaten en dan werd het in zo’n korte tijd kapot gemaakt. Al het dood hout is verwijderd. Dood hout is echter interessant voor veel insecten, denk maar aan de neushoornkever.”

De natuurorganisatie doet elk jaar een nieuwsjaarwandeling. “We doen dat telkens op een andere plaats en dit keer kozen we voor Anzegem, waar we samen een zestal kilometers stappen. We vonden het de ideale gelegenheid om van deze wandeling een protestwandeling te maken tegen wat er zich in het Sint-Arnoldusbos afspeelde. Hopelijk gebeurt dit nooit meer.”