Protest van Boerenhart in Zedelgem: “Hier groeiden uw frieten: uw eten, uw toekomst”

Mistevreden landbouwers lieten vrijdagavond laat langs Vloethemveld hun boodschap kordaat horen. Daags vóór de boomaanplant tegenaan Vloethemveld plantten ze duidelijke slogans langs de weg. Want langs de Aartrijksesteenweg verdwijnt er opnieuw acht hectare landbouwgrond voor bomen.

“Laat de boeren niet stikken, anders kan je geen groenten slikken”, luidt één van de beschilderde borden. Een 25-tal boeren uit Zedelgem en Jabbeke waren ‘s avonds laat met hamers en zaklampen in de weer, als één front tegen het beleid van de Vlaamse regering. Ze vinden het niet kunnen dat te veel velden moeten wijken voor bomen. Het nabije Vloethemveld breidt met acht hectare, en 30.000 bomen, uit ten koste van akkers waar onder meer koolsoorten en maïs groeiden. Die velden liggen langs de Aartrijksesteenweg ter hoogte van restaurant Saporo, op de grens met Zedelgem en Jabbeke. Vorig weekend voerden andere landbouwers eenzelfde protest in Proven in Poperinge.

Het protest tegen de boomaanplant op onder meer zaterdag 11 februari is maar een deel van de bezorgdheid die landbouwers kwelt. De wanhoop van veetelers haalde door het stikstofarrest al meer dan eens het nieuws. “Door het stikstofarrest kan momenteel geen enkel landbouwbedrijf nog een vergunning vernieuwen of ontvangen. Momenteel geeft de Vlaamse overheid een verlenging voor één jaar. Voor alle landbouwbedrijven geeft dit rechtsonzekerheid”, verzucht één van de Zedelgemse boeren.

Naast de veetelers zijn er ook de boeren die voor de groenten op ieders bord zorgen. MAP 7 is het nieuwe mestactieplan waar de Vlaamse overheid nog steeds geen akkoord over genomen heeft. De voorjaarswerken komen eraan en nog steeds is er geen duidelijkheid rond bemesting van de akkers, hekelen ze het wanbeleid. Daarbovenop krijgen alle landbouwers meer en meer opgelegd om inspanningen te doen voor de bodem en de natuur; voor het milieu en het klimaat, kortom. Daarvoor komt de overheid maar deels financieel in tussen.

De landbouwers schreven hun vlammende boodschappen op borden en houten kruisen. Zelf blijven ze liever anoniem en draaien ook figuurlijk de rug naar de ministers van Landbouw Jo Brouns (CD&V) en minister Zuhal Demir (N-VA), beiden van de Vlaamse regering. De boze boeren verenigen zich als Boerenhart Vlaanderen. “Wij zijn niet tegen bomen. Maar ze mogen niet blijven de plaats van groeten innemen, zoals hier in Zedelgem en Jabbeke”, zeggen de boeren bij hun protestborden. Alle sectoren zijn hier vertegenwoordigd, allen moeten we actie voeren voor een toekomst. En voedselzekerheid in Vlaanderen!” Ze willen de Wetstraat krachtig wakker schudden.