Proper Strand Lopers trotseren wind en kou om strand schoon te maken

Vijftien Proper Strand Lopers hebben zondagmorgen in weer en wind het strand tussen Middelkerke en Westende schoongemaakt.

Er werd rond 10.00 uur van start gegaan aan de site van het vroegere casino in Middelkerke en het einde van de opruimtocht was aan surfclub De Kwinte in Westende. Er werden een 10-tal mondmaskers gevonden tijdens deze eerste tocht van het jaar en uiteraard ook heel veel plastiek en ander afval.

In totaal werd 150 liter afval van het strand gehaald. Het meeste afval werd gevonden in de omgeving van de Krokodiel, waar heel wat afval was samen gespoeld. De tocht werd afgesloten met een drankje in surfclub De Kwinte. Wie op de hoogte wil blijven van de acties van de Proper Strand Lopers kan een kijkje nemen op Facebook.

(PBM/foto LC)