Proper Strand Lopers stellen nieuwe strandafvalbak voor op strand Sint-André in Koksijde

Op het strand van Sint-André in Koksijde werd een nieuw prototype strandafvalbak voorgesteld. Dit is het resultaat van de samenwerking tussen Proper Strand Lopers, de gemeente Koksijde en houtatelier ABIS. Partners CERA en Zeevonk Bier (per verkochte bak krijgt PSL 1 euro, red.) hebben gezorgd voor de financiële ondersteuning.

Sinds 2018 staan langs de hele kust strandafvalbakken van Mooimakers waarin vrijwilligers het strandafval dat ze opruimen kwijt kunnen. “Na vijf jaar zijn deze bakken versleten en we kregen het idee om een nieuw veelzijdiger ontwerp te maken dat aan meerdere behoeftes kan voldoen”, zegt Tim Corbisier, Projectcoördinator Proper Strand Lopers vzw. “We merken de grotere vraag vanuit de bevolking om steeds meer zelf de handen uit de mouwen te steken. Met deze strandafvalbak trachten we de drempel tot het ruimen drastisch te verlagen omdat we ook de mogelijkheid voorzien om materiaal te ontlenen. Daarbij hechten we met Proper Strand Lopers steeds meer belang aan het verwerken van wat door vrijwilligers wordt geruimd. Op regelmatige basis zullen we de inhoud van de afvalbakken ledigen zodat we maximaal kunnen inzetten op sorteren, hergebruik en herwerken van afval. De verschillende compartimenten van dit ontwerp laten dit toe. Met de huidige strandafvalbakken belandt de inhoud immers steevast in de verbrandingsoven. We hebben ook aan veiligheid en ergonomie gedacht. Je kunt er de compartimenten makkelijk uitnemen en er kunnen ook scherpe of gevaarlijke voorwerpen apart in worden bewaard. Het ontwerp en de gebruikte materialen (houtsoort tricoya, red.) zouden ervoor moeten zorgen dat deze afvalbak beter de harde weersomstandigheden aan zee kan doorstaan.”

Bewustmaking

“Plastics in onze natuur zijn een sluimerende ramp. Niets of niemand kan eraan ontsnappen. Wij spelen in op de nood om de bevolking bewust te maken van deze problematiek die het sterkst visueel aanwezig is aan onze kust. In dit zeer kwetsbare gebied is de volledige waaier van afvalsoorten afkomstig uit verschillende sectoren vertegenwoordigd. Afval dat op het strand aanspoelt of achtergelaten wordt, moet onmiddellijk verdwijnen. Niet enkel voor onze veiligheid – mensen lopen er blootvoets – en de veiligheid van dieren, maar omdat de omstandigheden die aan zee heersen ervoor zorgen dat plastics vlugger afbreken tot microplastics die niet meer op te ruimen zijn.”