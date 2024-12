Met een team van 13 geëngageerden pakten de Proper Strand Lopers zo’n 800 meter strand aan ter hoogte van de Krokodiel. “Op dit stuk strand is er de laatste periode weinig ruimactiviteit geweest en er spoelde heel wat klein afval aan. Er werd in een korte flashruimactie 250 liter kleine plastics geruimd. Deze spontane actie was waarschijnlijk de laatste van dit jaar”, aldus Proper Strand Lopers. (gf)