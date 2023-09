Proper Strand Lopers houden opruimacties in 3 badsteden

Zaterdag organiseerden de Proper Strand Lopers een opruimactie op het strand in Blankenberge, Oostende en Nieuwpoort.

Volgens oprichter Tim Corbisier moet er in de toekomst nog meer ingezet worden op sensibilisering, infrastructuur en handhaving. “We pleiten natuurlijk ook voor hogere GAS-boetes maar het probleem is dat het in de praktijk heel moeilijk is om de overtreders van zwerfvuil op het strand te betrappen.”

De opruimbeurten in de 3 badsteden dit weekend kaderden in een grote internationale acties naar aanleiding van World Clean up Day, EU Beach Clean up Day en International Coastal Clean up Day. In Blankenberge daagden een 70-tal vrijwilligers op die de handen uit de mouwen staken. Onder hen ook Jérôme Saigot uit Brussel die samen met zijn gezin naar de badstad afzakte.

“Ik vind dit een heel mooi initiatief. Ik vind het ook pedagogisch belangrijk dat onze kinderen erbij zijn vandaag. Tijdens de zomer brengen we veel tijd door op het strand. We hebben daarnet onder meer plastic zakjes, sigarettenpeuken en flesdoppen gevonden. Ik weet niet of ze de boetes voor de overtreders moeten verhogen. Ik denk dat ze vooral aan de mensen moeten leren om hun afval op een correcte manier weg te gooien in plaats van hier achter te laten.”

Volgens Tim Corbisier vormen de PET-flesjes en blikjes nog steeds een groot probleem. “Ze vertegenwoordigen tussen 45 en 50% van de 25.000 liter afval die we tijdens de zomermaanden opgeruimd hebben. Een systeem met statiegeld op het strand zou dat al voor een groot deel oplossen. We zijn ook enthousiast over ons zomerproject in Oostende waarbij de Proper Strand Lopers een eigen strandcabine hebben. Misschien moet dat uitgebreid worden naar andere badsteden zoals Blankenberge waar het strand vaak heel dichtbevolkt is door de nabijheid van het station.” (FV)