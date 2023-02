Proper Strand Lopers beleven uitzonderlijk jaar: “We worden steeds actiever”

De Proper Strand Lopers hebben in meerdere opzichten een uitzonderlijk jaar achter de rug. Er waren nieuwe initiatieven maar ook trieste recordcijfers inzake vervuiling van het strand. “Onze resultaten zijn steeds toe te schrijven aan de vele vrijwilligers”, zeggen bezielers Tim Corbisier en Kevin Pierloot.

De Proper Strand Lopers (PSL) werden zes jaar geleden opgericht en groeien elk jaar. “We brachten in 2022 maar liefst 5224 vrijwilligers op de been in de 10 kustgemeenten. In onze groep registreerden we 118.400 liter afval, waarvan 94.595 liter in de kustgemeenten”, zegt Tim Corbisier. 90 procent van het afval (85.450 liter) wordt geruimd op strand en duin, de plaats waar de PSL het meest actief zijn; de rest op andere plaatsen in de kustgemeenten. In Knokke werd 465 liter geruimd in 5 acties maar in Oostende waren er 823 acties die 38.263 liter opleverden, 40 procent van alle kustgemeenten. “In Middelkerke en Nieuwpoort is de activiteit van onze groep gestegen met 10 procent en aan de hele Westkust is de community aan het groeien”, luidt het. De cijfers na 6 jaar zijn nog indrukwekkender: de PSL haalden meer dan 600.000 liter afval op. Sinds 2021 meten ze het aantal gevonden mondmaskers ook, 2361 stuks.

Elke dag 6 acties

In 2022 werden 2025 acties geregistreerd. “Dat is iets minder dan in 2021 en komt omdat er een lange droge kalme periode was met weinig aangespoeld afval. Maar de PSL waren wel goed voor gemiddeld 6 opruimacties per dag, het hele jaar door”, zeggen Tim en Kevin. “Het aantal helpers steeg tot 5224 en dat is toe te schrijven aan de 23 teambuildings, 12 schoolbegeleidingen en 7 samenwerkingen met andere organisaties. Mensen raken geïnspireerd.” De PSL gebruikt de opbrengst van de teambuildings om klasbegeleidingen te financieren. De meeste van die acties werden georganiseerd in Oostende, Middelkerke en De Haan.

Strandhelden

De Proper Strand Lopers zetten in de zomer van 2022 ook hun werking op de stranden verder: onder meer aan de strandcabine vlakbij het Klein Strand. Tim : “Het laagdrempelige initiatief laat veel mensen deelnemen. Zo maken we hen bewust van de ‘plastic soep’. We zamelden deze zomer zo 10.600 liter afval in en brachten 616 mensen op de been in 48 acties.” De PSL pakte ook uit met Trash Bingo, een spel om afval aan te stippen en te ruimen dat vooral in De Haan en Nieuwpoort populair was. PSL maakte in 2022 ook een aantal kunstwerken van het strandafval en ondersteunde een 4-daags project van Nieuwpoort naar Oostende, een debat en studie. Verschillende keren pakte PSL uit met Trash Art waarbij kerstkaartjes, buisjes en ‘geluksbrollen’ werden gemaakt van afval.

Rammstein en haven

De actiegroep wordt ook steeds meer gevraagd door organisatoren om de afvalstroom in kaart te brengen. Dat gebeurde bij ‘We Can Dance’ en het concert van Rammstein. “We hebben daar met een team van vrijwilligers ingestaan voor de opruiming van het veld en een evaluatie gemaakt voor de stad en organisator. Op basis daarvan kunnen toekomstige evenementen verbeteren”, luidt het. Maar PSL komt ook kritisch uit de hoek. “Aan de Slipway in de haven was er veel zwerfvuil sinds 2020. We pleegden overleg met de haven en de schepen maar er is geen verbetering merkbaar. Er werd ons verboden om daar te ruimen. Tegelijk werd beloofd dat ze tweewekelijks zouden ruimen, maar dat gebeurt niet. We hebben hulp aangeboden in de vorm van preventieve maatregelen maar dat werd niet aanvaard. Het meeste afval komt daar van de visserij en de bouwsector en preventie kan daar helpen.” De PSL worden gefinancierd met subsidies en sponsoring en konden een halftijds coördinator bekostigen. Activiteiten voor jongeren zijn verlieslatend. “Maar we zullen dit blijven voortzetten want we vinden educatie belangrijk en de doelgroep is zeer belangrijk voor onze toekomst”, luidt het.