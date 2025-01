Project ‘Oude Krakers’ op zoek naar oude fruitbomen om ze tweede leven te geven: “Fruiterfgoed weer naar waarde schatten”

Oude fruitbomen en -rassen die dreigen te verdwijnen? Daar willen Regionaal Landschap Leie en Schelde en Pomko een stokje voor steken. Met het project ‘Oude Krakers’ zetten ze een reddingsoperatie in gang. Ze gaan op zoek naar oude rassen én plaats om ze een tweede leven te schenken. “Een verloren gewaand ras herontdekken zou machtig zijn.”

De Superman, het hondshoofd of de Franse Reinette. Het zouden personages uit een sprookje kunnen zijn, maar het zijn allemaal appelrassen die hun wortels vinden in West-Vlaanderen. Tientallen soorten zijn er, maar een heel aantal daarvan dreigen te verdwijnen. Daarom slaan Regionaal Landschap Leie en Schelde en Pomko de handen in elkaar.

Oude Krakers

Met het project ‘Oude Krakers’ willen ze oude rassen bewaren voor het nageslacht. “We zijn op zoek naar vergeten fruitrassen en -bomen van minstens 70 jaar oud die je niet courant vindt in boomkwekerijen en dat in Zuid-West-Vlaanderen”, vertelt landschapsconsulent Foeke Van Weverberg. “Daarvan willen we enthout nemen. We willen die dan ook weer opkweken en daarom zoeken we ook plekjes voor een boomgaard.”

Naast appels, speuren ze ook naar peren, pruimen en kersen. Voor de initiatiefnemers gaat het niet enkel om de biodiversiteit. “Die bomen hebben een bepaalde erfgoedwaarde. We willen die geschiedenis in stand houden. Als zo’n oude boom omvalt of verdwijnt, dan is de soort ook weg. Dat willen we tegengaan.”

Bibliotheek

Met het verzamelen van die oude fruitbomen- en rassen leggen Regionaal Landschap Leie en Schelde en Pomko een soort van bibliotheek aan. “We hopen zo ook rassen terug te vinden die we nauwelijks ergens zien. Mochten we er een vinden die verloren gewaand werd, dan zou het project echt geslaagd zijn.”

Dat bevestigt ook Dieter Dewitte van Pomko, een vzw zich inzet voor fruiterfgoed. “Een fruitboom waarvan we dachten dat die uitgestorven was, terugvinden is een feest. Met zulke initiatieven kunnen we enkel maar de kans verhogen. We willen proactief redden wat er nog te redden valt, we zijn er al heel wat verloren.”

Al zijn er ook succesverhalen. Zo was er de enige verloren boom die de Mahieupeer voortbracht. Die werd dankzij de fruitwerkgroep van Velt Wevelgem-Menen gered. Heel belangrijk. “100 jaar geleden waren wij hét fruitland bij uitstek, maar dat is verdwenen. We moeten ons fruiterfgoed weer naar waarde schatten. Door die rassen te redden, maar ook door de vruchten weer te leren gebruiken. Een appelmoes met verschillende soorten smaakt bijvoorbeeld veel beter dan een met maar één appelsoort.” (Jdr)