Project dorpstuintjes Biothope in Oudenburg krijgt subsidies

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir keurde 14 nieuwe volkstuinprojecten goed. Ze voorziet hiervoor 249.000 euro subsidie. De minister ondersteunt zo lokale partnerschappen van mensen die samen voedsel willen telen, met respect voor de omgeving en de buurt.

Op 1 oktober 2021 lanceerde de Vlaamse Landmaatschappij een projectoproep voor de aanleg en inrichting van nieuwe volkstuinen en de uitbreiding en/of modernisering van bestaande volkstuinen. Duurzaamheid, innovatie en samenwerking tussen de partners en de lokale gemeenschap stonden centraal in de oproep. In totaal waren er 31 aanvragen, waaronder Oudenburg voor de dorpstuintjes Biothope in Ettelgem. Er zijn intussen 14 projecten geselecteerd en Biothope is bij de gelukkigen.

“We krijgen een subsidie van 11.350 euro en zijn hier uiteraard heel blij mee”, zegt schepen van Milieu Gino Dumon. “We kregen zelfs felicitaties omwille van ons mooi project dat we realiseren met duurzame materialen en waarbij we meerdere doelgroepen als welzijn en Tuinhier hebben betrokken.”

“Onze diensten hebben echt werk gemaakt van een stevig dossier voor de kandidaatstelling. Dit is trouwens de visie van ons beleid om waar het kan subsidies binnen te halen. Zo krijgen we nu 20 procent van het voorziene budget terug. En dat geld gaan we in de toekomst uiteraard verder investeren in de tuintjes”, aldus nog Gino Dumon.

Opening in april

De opening van dorpstuintjes Biothope is voorzien voor april. “De aanleg is volop bezig, ook de bouw van het tuinhuis. Intussen zijn 15 perceeltjes verhuurd en zijn er nog vier vrij”, besluit de schepen van Milieu.

Wie interesse heeft in een dorpstuintje, kan hiervoor contact opnemen met de dienst milieu, milieu@oudenburg.be. Een perceel van 45 tot 60 m² huren kost 45 euro per jaar.

