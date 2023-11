Primeur in Bredene: dikkopschildpad aangespoeld

Op het strand van Bredene is zaterdag een levende dikkopschildpad aangespoeld. Het is de eerste keer dat de soort met zekerheid in België wordt vastgesteld, zegt het Instituut voor Natuurwetenschappen in een persbericht.

Wandelaars troffen het dier aan. Het gaat volgens het instituut om een erg jong exemplaar met een rugschildlengte van maar 14 centimeter. De brandweer haalde het dier van het strand, waarna het naar Sea Life Blankenberge werd gebracht.

De Noordzee valt normaal buiten het verspreidingsgebied van de soort. Toch werden in Nederland al een aantal keer dikkopschildpadden waargenomen. Onvolwassen exemplaren uit Noord-Amerika en Kaapverdië maken een meerjarige ronde over de Atlantische Oceaan voordat ze terugkeren naar hun geboortegebieden. Tijdens die levensfase kunnen sterke stromingen hen doen afdrijven, legt het Instituut voor Natuurwetenschappen uit.

Westelijke stroming

De noordwesterstorm van de voorbije dagen deed een heleboel materiaal aanspoelen dat met zekerheid een Atlantische herkomst heeft, aldus nog het instituut. “Naast wrakhout en andere objecten met Atlantische biologische aangroei, zoals zeer veel eendenmosselen, zaten daar ook boeien uit de Verenigde Staten en Canada bij.”

Het is dan ook waarschijnlijk dat de dikkopschildpad met diezelfde westelijke stroming vanuit de Atlantische Oceaan in Bredene is terechtgekomen.

In Sea Life zal de schildpad verder worden onderzocht. Het is nog niet duidelijk of het dier weer in de natuur zal kunnen worden uitgezet.