Preshoekbos wordt bijna 8 ha groter dankzij Wienerberger: “We doen iets terug voor de natuur”

Afgelopen weekend werden maar liefst 2.650 nieuwe bomen geplant ter hoogte van de Lauwsestraat in Aalbeke. Het Preshoekbos werd daarmee met 7.840 vierkante meter uitgebreid. Zowel omwonenden als Wienerbergermedewerkers hielpen mee met het aanplanten van de bomen.

Het deel dat werd aangeplant staat bekend als de voormalige groeve ‘Dewitte’, waar Wienerberger gedurende lange tijd klei groef voor de productie van kleidakpannen in de dakpannenfabriek in Aalbeke. Sinds een paar jaar is de ontginning voltooid en werd de groeve opgevuld met niet-verontreinigde gronden afkomstig van infrastructuurwerken uit de buurt. Het afgewerkte terrein werd nu bij het Preshoekbos gevoegd en zal in de nabije toekomst ook toegankelijk zijn via wandelpaden. Later voorziet men nog een vijver omringd door hooiland dat via een bosrandvegetatie overgaat in een bos.

Bakstenenproducent

Wienerberger België maakt deel uit van de internationale Wienerberger groep en die is ondertussen uitgegroeid tot een van de grootste bakstenenproducenten ter wereld. “Ons bedrijf is actief bezig met milieu en duurzaamheid”, weet Caroline Van de Velde, ceo Wienerberger België.

Daarnaast is de ceo ook trots op de realisatie van het bos. “Ik ben zo trots dat we vandaag samen met buurtbewoners, de mensen van het Agentschap Natuur en Bos, de stad Kortrijk en Menen en onze eigen werknemers boompjes planten die morgen zullen uitgroeien tot een heus bos”, weet ze. “Lokale ontginning van grondstoffen is belangrijk om de milieu-impact zo klein mogelijk te houden, maar het is minstens even belangrijk om na de ontginning iets waardevols terug te geven aan de buurt én aan de natuur. Dit project past volledig in onze duurzaamheidsstrategie die naast CO2-reductie en circulariteit inzet op het herstel en versterken van de biodiversiteit.”

In 2024 staat er nog eens acht hectare aanplanting op het programma. Men voorziet dan in een parking, een vijver met een vogelkijkpunt en een verbindend wandelpad.