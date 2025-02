Preshoekbos uitgebreid met geboorteboompjes: “Voor ouders van sterrenkindjes plek van troost”

Op zondag 23 februari zijn de ouders van 855 kinderen geboren in 2023 door de stad uitgenodigd om een geboorteboompje te planten. Bij het bos wordt een bord geplaatst met de namen van alle kinderen. Er is een apart plantmoment voor ouders van stilgeboren kindjes.

Na de geboortebossen in stadsgroen Marionetten, Tinekesbos, stadsgroen Ghellinck, Vlasakker planten we dit jaar verder in het Preshoekbos. In samenwerking met Natuurpunt Kortrijk worden opnieuw verschillende soorten struiken en bomen aangeplant, waaronder veldesdoorn, gewone esdoorn, berk, haagbeuk, kersenbomen, zomer- en wintereik, en linde.

“Voor de 22ste keer verwelkomt Kortrijk een geboortebos, een traditie die blijft groeien, net als onze stad en haar jongste inwoners. Het is prachtig om te zien hoe gezinnen hier samenkomen, hun liefde symbolisch planten in de vorm van een boom, en jaren later blijven genieten van deze bijzondere plek”, aldus burgemeester Ruth Vandenberghe.

Na de aanplanting genoten de ouders ter plaatse van een drankje en zorgde Stad Kortrijk voor kinderanimatie met onder meer grime en bioafbreekbare glittertattoos.

“Onze geboortebossen staan symbool voor onze ambitie om Kortrijk te verjongen en vergroenen. Op die manier realiseren we meer natuur én een betere luchtkwaliteit voor onze kinderen”, vertelt Maxim Veys, schepen van Natuur en Klimaat.

Apart plantmoment voor ouders van sterrenkindjes

Het geboortebos wordt ook opgedragen aan kindjes die vlak na de geboorte of tijdens de zwangerschap overleden zijn. In 2023 werden 16 kinderen stilgeboren. De ouders worden op een apart plantmoment uitgenodigd om in alle rust een boom te planten voor hun kind. Tijdens dit moment worden zij bijgestaan door de mensen van het Koesterhuis.

“Voor ouders van sterrenkindjes willen we een plek van troost en verbondenheid creëren. Met een apart plantmoment bieden we hen de ruimte om in alle rust een boompje te planten als blijvend eerbetoon. Ze staan er niet alleen voor, de mensen van het Koesterhuis begeleiden hen hierbij”, zegt Stephanie Demeyer, schepen van Burgerzaken.

Uitbreiding Preshoekbos

Het geboortebos maakt deel uit van de verdere inrichting van het Preshoekbos. Met de aanplanting zondag wordt 2.500 m² nieuw bos gerealiseerd. Vorige legislatuur is bijna 30 hectare nieuw bos gerealiseerd door Agentschap Natuur en Bos, wat de teller op vandaag op 171 hectare Preshoekbos brengt.