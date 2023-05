PopIn zorgt met bijenproject voor duurzaamheid op industriezone Sappenleen in Poperinge

De Bedrijventerreinvereniging PopIn vzw plaatste twee bijenkasten op de industriezone Sappenleen in Poperinge. Die dragen bij tot een duurzamere leefomgeving en biodiversiteit en leveren elk jaar 15 kg Poperingse honing op. Met de opbrengst steunt Popin De Lovie vzw en het Buurthuis Bellewijk.

“De bijenkasten staan opgesteld in een bloemenweide voor het bedrijf Lefever binnenhuisinrichting van Korneel en Michel Lefever langs de Vlaanderenlaan. Woensdag werd het bord onthuld dat ook naar de buitenwereld duidelijk maakt dat de vzw PopIn actief bezig is met duurzaamheid”, aldus Hilde Rabaey, voorzitter van PopIn vzw.

Duurzame leefomgeving

“Sinds 2021 kun je op het bedrijventerrein Sappenleen in Poperinge zowat 70.000 nieuwe en hardwerkende werkneemsters terugvinden. De bedrijventerreinvereniging PopIn vzw plaatste in samenwerking met Honeybeez uit Wevelgem twee bijenkasten.”

“Op die manier wil PopIn z’n steentje bijdragen tot de duurzame leefomgeving en de biodiversiteit, en aantonen dat ook in een industriezone een natuurproject mogelijk is. Mooi meegenomen is dat die bijen elk jaar voor zo’n 15 kilogram honing zorgen.”

“Deze honing wordt in ‘gepersonaliseerde’ potjes verkocht onder de leden van PopIn. De honing is een 100% natuurlijk product, dat rechtstreeks uit de Poperingse bijenkasten komt. De opbrengst gaat naar goede doelen. Zo konden we voorheen al De Lovie vzw en onlangs nog het Buurthuis Bellewijk ondersteunen”, zegt Severien Mortier van Popin vzw.

De honingbij is ziek

“In de ene kast zitten zowat 50.000 bijen, in de andere 20.000. 80% van alle bloemplanten wordt bestoven door – en hangt voor zijn overleven dus af van – insecten. Zowat 70% van wat in ons bord belandt, hangt rechtstreeks (fruit, groenten, oliën…) of onrechtstreeks (voederplanten voor vee…) af van de bestuiving.”

“De economische waarde is enorm. Echter, gemiddeld verdwijnen in België jaarlijks meer dan 20% van de bijenkolonies. De honingbij is ziek, door het jarenlang handelen van de mens. Zo onder meer door de klimaatopwarming. Het is een wereldwijd probleem”, vertelt Korneel Claeys (40), de imker uit Passendale, die om de negen dagen de kasten komt verzorgen.

Honeybeez

“De bedrijventerreinvereniging PopIn, de vereniging voor alle ondernemers op het bedrijventerrein, wil door het plaatsen van de twee bijenkasten z’n steentje bijdragen aan een duurzame en ecologische samenleving en investeert hierbij in een lokale en groene economie. De bijen halen hun voeding in een straal van 1,5 tot 4 kilometer. Zelfs op het bedrijventerrein vinden ze heel wat voedsel. Denk maar aan de ingezaaide bloemenmengsels”, aldus nog Severien Mortier.

De firma Honeybeez onderhoudt tegen een vast bedrag per jaar de bijenkasten, doet een regelmatige kastcontrole, en geeft de mogelijkheid aan het partnerbedrijf om de bijenkolonies samen te inspecteren.