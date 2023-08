Pony dood aangetroffen in natuurdomein in Oostduinkerke

Donderdagnamiddag werd de brandweer van Koksijde-Oostduinkerke uitgestuurd naar het natuurdomein ‘Hannecart-bos’ tussen Oostduinkerke en Nieuwpoort. Er werd een pony dood aangetroffen.

Het natuurdomein wordt begrazen door een aantal pony’s die de natuurlijke vegetatie onder controle moeten houden.

Vergiftigd?

Donderdagnamiddag werd een paardje of een pony dood aangetroffen in het domein. De brandweer dekte het kadaver af met een zeil in afwachting dat het dier wordt weggehaald. De doodsoorzaak staat nog niet vast, maar een veearts die ter plaatse kwam sluit niet uit dat de pony werd vergiftigd door het eten van een gewas dat in het natuurdomein groeit. (JTV)