Politiezone Polder op zoek naar eigenaar van ontsnapt paard in Kortemark

De politie is op zoek naar de eigenaar van een losgebroken paard dat donderdagochtend plots in Kortemark liep. Het dier zit nu in een weide.

Bij de politiezone Polder liep donderdagochtend om 06.50 uur de melding binnen van een loslopend paard in de Ichtegemstraat in Kortemark. De politie ging eropaf en kon de viervoeter gauw in de buurt aantreffen. Er werd getracht het paard te vangen en dat lukte ook vrij snel. Om 07.20 uur kon het paard gevat worden en werd het dier voorlopig in een weide geplaatst.

“De eigenaar van het paard kon tot op heden nog niet worden geïdentificeerd”, meldt de politie. Kent u of bent u de eigenaar van dit paard, neem dan dringend contact op met de politiezone Polder op het telefoonnummer 051/51.00.00.”

Wie het paard terug wil en kan bewijzen de eigenaar te zijn kan contact opnemen met de politie. (JH)