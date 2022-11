De politie trof zaterdag een kudde schapen aan en gaat nu op zoek naar de eigenaar.

“Deze schapen werden vandaag aangetroffen in de Sint-Pietersveldstraat in Wingene”, klinkt het op de sociale media van de Politiezone Regio Tielt. “Ze werden door omstaanders in een weiland gestoken. Helpen jullie ons om de eigenaar te vinden”, vraagt de politie.