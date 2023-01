Politie Blankenberge speurt naar vermiste… vogeltjes, en wel 24 stuks

Bij de politie moet je echt van alle markten thuis zijn: de lokale politie Blankenberge-Zuienkerke moest dinsdag zelfs even voor vogelopvang spelen.

“Deze avond werd bij ons een lief klein blauw parkietje binnengebracht. Ondertussen heeft de eigenaar zich gemeld maar ook met de melding dat er nog 26 vrije parkietjes ergens in de omgeving van de Koning Boudewijnlaan rondvliegen. Mochten nog mensen parkietjes vinden, gelieve ons op de hoogte te brengen”, staat er sinds dinsdag op hun Facebookpagina te lezen. Ondertussen is ook een tweede parkietje al terug bij zijn baasje.

“Maar de rest is nog altijd spoorloos”, zegt woordvoerder Jan Maertens. “En de vraag is ook nog maar of zulke vogeltjes hier lang in het wild kunnen overleven.” Daar vreest de eigenaar zelf ook voor. “Die beestjes vinden hier geen eten, zijn het gewoon om in kolonies te leven én hebben warmte nodig. En het heeft ondertussen gevroren”, zegt de man, die liever anoniem wil blijven. Het gaat om meerdere soorten kanaries en grasparkieten.

“Ik kweek die al een aantal jaren, heb thuis ook papegaaien. Leuke hobby, maar toen ik maandag van mijn werk thuiskwam zag ik dat mijn volière omgewaaid was door de hevige wind en al mijn parkietjes en kanaries gaan vliegen waren. Dat deed toch wel even pijn ja”, klinkt het. Ondertussen kreeg A.D.V. drie van zijn vogels terug, maar daar is later nog eentje van gestorven. Hij is er dus nog altijd 24 kwijt.

“Een van mijn grasparkieten is blijkbaar tot in De Haan gevlogen en daar in iemands tuin beland. Ik ga het straks ophalen”, zegt hij. “Ondertussen wordt de kans dat ik mijn andere vogeltjes nog terugzie met de dag kleiner. Ze zouden sowieso wel onderkoeld zijn, waardoor ze moeilijker kunnen wegvliegen en dus iets makkelijker te pakken zijn.” Wie alsnog een van de vermiste vogeltjes terug zou vinden, wordt gevraagd om de politie te contacteren op het nummer 050 / 42 98 42.