Poes van Stefanie en gezin verliest poot door vossenklem

Het was deze zomer een onaangename terugkomst van vakantie voor Stefanie Tas en haar gezin uit de Veldstraat in Sijsele. Hun poes Baloe sukkelde in een vossenklem en kon zich met de klem nog net tot aan de tuin slepen. “We konden niet anders dan haar pootje laten amputeren”, zegt Stefanie.

Baloe, de driejarige poes van Stefanie Tas (39) en man en twee zonen, moet voortaan met drie pootjes door het leven. Het geliefde huisdier van het Sijseelse gezin uit de Veldstraat is deze zomer in een klem voor vossen gesukkeld. “Het was begin augustus toen we terug kwamen van vakantie en onze poes Baloe niet direct konden vinden. Tot we ze toch vonden tussen de struiken in onze tuin”, vertelt Stefanie.

“De shock was groot toen we zagen dat er een zware ijzeren klem rond een van haar pootjes zat. In onze tuin hebben wij uiteraard zo geen klemmen staan dus het kan niet anders dan dat onze poes zich een eind heeft voortgesleept. Zo’n klem is echt zwaar en groot dus dat moet erg uitputtend en pijnlijk geweest zijn voor haar.” Stefanie en haar gezin zochten een en ander op over zo’n klemmen en kwamen tot de conclusie dat het ging om een vossenklem, een toestel dat intussen al vele jaren verboden is in ons land. “Nadat we Baloe bevrijd hadden van die vreselijke klem brachten we haar naar de vlakbij gelegen dierenarts Vandevelde. Die voerde eerst een operatie uit om het zwaar beschadigde pootje te laten herstellen. Maar uiteindelijk stierf het pootje toch af en moesten we het laten amputeren. Die hele medische interventie heeft ons toch zo’n 900 euro gekost. In principe konden we ook kiezen voor een prothese maar de kostprijs daarvoor zou wel heel erg hoog oplopen”, weet Stefanie.

“De dokter liet weten dat een kat in principe behoorlijk vlot kan verder lopen op drie poten en dat blijkt intussen ook. Ze springt wel niet meer en blijft voorlopig alvast in huis bij ons. Of wij een idee hebben waar of bij wie ze in die klem is terecht is gekomen? We hebben wel een vermoeden maar kunnen zoiets moeilijk bewijzen. Ik zou iedereen toch willen waarschuwen voor zo’n klemmen en wie er nog zelf plaatst moet weten wat voor leed daarmee ook aan huisdieren kan toegebracht worden.”