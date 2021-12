Poema en 5 lynxen krijgen nieuwe thuis in De Zonnegloed

Dierenopvangcentrum De Zonnegloed sluit 2021 af met het opvangen van 5 lynxen en een poema. Afgelopen week kwamen wolven Arman en Malish al aan.

Het werden enkele drukke weken voor dierenopvangcentrum De Zonnegloed in Oostvleteren. De aanhoudende en felle regen zorgde enkele weken geleden tot wateroverlast. Afgelopen week mochten ze wolven Arman en Malish verwelkomen. Ook poema Yukon en 5 lynxen krijgen onderdak in De Zonnegloed. “Poema Yukon komt van een dierentuin die de poema zeer slecht verzorgde. Het dier kreeg te veel en vooral verkeerde voeding waardoor het aan zwaar overgewicht lijdt en kampt met lever- en nierproblemen. Ook zijn verblijf voldeed niet aan de huidige wetgevingen. Yukon kon onder andere nergens beschermd liggen tegen de regen of felle zon”, zegt zaakvoerder Karel Ackaert. “Hij werd daarom in beslag genomen door de regionale overheden. Via het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek vond Yukon een nieuwe thuis bij.”

Illegaal kweekcentrum

De lynxen Azura, Ezra, Ozark, Zyra en Korra werden in beslag genomen door de autoriteiten bij een man in Litouwen. “De man hield de dieren in zijn achtertuin in een soort illegaal kweekcentrum. Oorspronkelijk ging de reddingsactie om 7 lynxen, maar helaas hebben 2 dieren het niet gehaald, ondanks alle inspanningen van het Natuurhulpcentrum. Net als bij ons in België is het in Litouwen verboden om lynxen te houden. De man hield de dieren niet enkel illegaal, hij verzorgde ze ook zeer slecht. De verblijven waren veel te klein en een van de lynxen had een niet-verzorgde, ernstige wonde aan de kaak. Gelukkig konden de dieren daar weggehaald worden en gaan een beter leven tegemoet.”

Poema Yukon, de 5 lynxen en de wolven Arman en Malish kan je al bezoeken in het dierenopvangcentrum De Zonnegloed. Het domein is in de winter toegankelijk tijdens de weekends en op woensdag. De Zonnegloed kan je per halve dag bezoeken, per dagdeel is het aantal bezoekers beperkt. Het is verplicht om op voorhand je bezoek aan het opvangcentrum via de website te reserveren. Reserveren gebeurt via www.dezonnegloed.be.