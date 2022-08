Pluktuin Aardenburg breidt uit met Vlindertuin: “Op ontdekking met de Vlinderzoekkaart”

Pluktuin Aardenburg heeft er weer iets leuks bij. Vanaf nu kan je er ook op ontdekking in een ‘Vlindertuin’. Gewapend met de ‘Vlinderzoekkaart’ kan je er op zoek naar tal van vlindersoorten, die afkomen op de prachtige en heerlijk geurende bloemenvelden.

Jakko (42) en Patricia Flikweert (35) zijn de tweede generatie fruittelers, die in de Olieweg in Aardenburg dagelijks in de weer zijn op hun fruitteeltbedrijf. “15 % van onze teelt bestaat uit appels en de rest uit peren”, vertelt Patricia Flikweert, die voordien verpleegster was. “Ik werkte al veel mee in ons fruitteeltbedrijf en een zevental jaar geleden begon ik met het idee te spelen om ook sappen te gaan verkopen. Wegens het grote succes stopte ik na een jaar met mijn job als verpleegster en ging ik voltijds in ons fruitteeltbedrijf aan de slag.” Patricia had de smaak te pakken en lanceerde nog een aantal andere leuke concepten. Zo opende ze vier jaar geleden samen met haar man een 2000 m2 grote pluktuin, waar bezoekers tegen een democratische prijs een boeket kunnen samenstellen. Al vlug volgde het concept ‘Zomerfruit’, waarbij bezoekers frambozen, appels en pruimen kunnen plukken. “Na een korte uitleg kunnen de mensen aan de slag. We voorzien hen van een bakje of zakje of ze kunnen zelf ook een bakje meenemen”, klinkt het.

Knuffeltuin

Om vlindersoorten als het ‘Icarusblauwtje’ en het ‘Zwarsprietdikkopje’ aan te trekken, zaaide Patricia maar liefst 30 verschillende bloemsoorten. “In onze ‘Vlindertuin’ kunnen bezoekers genieten van prachtige bloemen en de vlinders die erop afkomen. Voor de kinderen is er ook een schommel, waarop ze heerlijk kunnen schommelen tussen de vlinders. Daarnaast kan jong en oud ook op speurtocht met de ‘Vlinderzoekkaart’. Wie de tocht tot een goed einde brengt kan een leuke prijs winnen”, aldus Patricia. Ook voor de allerjongsten valt er in de Olieweg in Aardenburg wat te beleven. “Zij kunnen terecht in onze ‘Knuffeltuin’, een kinderboerderijtje vol konijntjes, cavia’s en lieve kipjes”, klinkt het enthousiast. (MIWI)

Pluk-, Vlinder- en Knuffeltuin Aardenburg – Olieweg 10, Aardenburg – 0031(0)6-13462457 – www.pluktuinaardenburg.nl – nog tot en met 17 augustus open op maandag en woensdag van 13 tot 17 uur en op zaterdag van 10 tot 17 uur.