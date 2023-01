Plastibac steunt aanplant Beerbos op Green Friday

Vorige week vrijdag staken de mensen van Plastibac uit Kuurne de handen uit de mouwen om een aantal boompjes te planten in het Beerbos in Sint-Denijs.

“Wij zijn distributeur van herbruikbare kunststofbakken, paletten, vaten, emmers en andere types ladingdragers. We zijn Europees actief in zes landen en focussen sterk op duurzaamheid en hergebruik aan de hand van recycleerbare producten die perfect inzetbaar zijn in een circulaire economie”, verduidelijkt Robbie Naessens. Hun slogan ‘Reuse Reduce Recycle’ benadrukt deze bedrijfsvisie. In dit kader werd eind vorig jaar bewust ook niets gedaan rond Black Friday.

“We organiseerden wel een ondersteunende actie ten voordele van het tegenoffensief ‘Green Friday’ waarbij we geld inzamelden dat we schonken aan Natuurpunt om het aanplantproject ‘Beerbos’ in Sint-Denijs een duwtje in de rug te geven.” Naast de financiële ondersteuning trok het Plastibac-team vorige vrijdag ook naar het Beerbosproject om er in zware omstandigheden zowat 200 nieuwe boompjes in de zware leemgrond te planten. “Niet alleen financiële steun dus, maar effectief ook de handen uit de mouwen, of noem het eerder ‘handen in de klei’ gestoken”, besluit Robbie Naessens lachend. (GJZ)