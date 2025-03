Planten wisselen van eigenaar bij Tuinhier

Het is een sterke traditie dat de leden van Tuinhier één keer per jaar bijeen komen en hun eigen planten met elkaar ruilen. Voorzitter Jan Desimpelaere: “Voor de leden is het een gedroomde activiteit om eens iets nieuws te hebben voor bij de bloemen of in de moestuin. Wij zorgen bovendien voor een specialist die systematisch alle meegebrachte planten kort bespreekt en advies geeft om in de lente en zomer er ten volle van te genieten. De gezelligheid bij een koffie en een babbel met vrienden is het extraatje. Bovendien is er gratis grondontleding.” Tuinhier is en blijft een bloeiende vereniging. Elke maand is er een initiatief met in april het maken van een paasbloemstukje en een bedrijfsbezoek. In de zomer is er het tuinbezoek aan één van de leden en een daguitstap. Wie verlekkerd is op groenten en fruit in een aperitiefhapje krijgt in oktober alle info tijdens een spreekbeurt. Op de foto zien we de grote groep aanwezigen op de plantenruilbeurs van Tuinhier. (MVD/foto MVD)