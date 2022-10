Plaag van Aziatische hoornaars op De Vijfwegen in Staden: “Bedreiging voor de biodiversiteit”

Het gehucht De Vijfwegen wordt al een tijd geteisterd door Aziatische hoornaars. De vraatzuchtige exotische wesp maakt niet alleen bijen een kopje kleiner, maar is een gesel voor de biodiversiteit in het algemeen. Nadat de hoornaars huishielden in een aantal bijenkasten gingen vijf Vijfwegenaars op zoek naar nesten. Ondertussen zijn er al vijf opgeruimd en het einde lijkt nog niet in zicht.

Imkers Georges Lattrez en Marc Struye kregen als eerste af te rekenen met de Aziatische hoornaars. “Ik zag hoe de hoornaars in een paar seconden mijn bijen de kop en de vleugels afbeten”, vertelt Georges Lattrez. “Twee kasten werden compleet uitgemoord. De overige heb ik tijdig in veiligheid kunnen brengen bij mijn kleinzoon in Brielen, die ook imker is.” Bij Marc Struye gingen vier van de vijf kasten verloren.

Op wespenjacht

“Ik vang vogels om die nadien te ringen”, pikt Ivan Bruneel in. “De hoornaars beten de nylondraden van de netten gewoon door. Toen ik mijn verhaal aan Georges vertelde, hebben we beslist om met zijn vijven de jacht op de hoornaars in te zetten. Naast Marc, Georges en ik zijn dat Agnes, de echtgenote van Georges, en Marleen Decat. Het eerste nest vonden we op 29 augustus. Dat bevond zich in een boom op 50 meter van de bijenkasten van Georges. We zijn twee maanden verder en ondertussen hebben we al vijf nesten binnen een straal van vijf kilometer gelokaliseerd. Die werden door gespecialiseerde mensen verwijderd.” “Er zijn zeker nog twee nesten”, weet Marleen Decat. “We vermoeden zelfs dat er nog meer zijn. Eén nest is goed voor 2.000 tot 4.000 hoornaars.”

(foto JCR)

“Niet alleen de bijen zijn slachtoffer van de hoornaars”, stelt Marc Struye. “De dieren helpen de volledige biodiversiteit naar de knoppen. Ze jagen op alle mogelijke insecten: van zweefvliegen tot vlinders en wespen. Ze hebben immers vlees nodig voor hun larven, wat bij bijen niet het geval is.”

Militair domein

“Om de nesten te traceren, lokken we de hoornaars met suikerwater waarin ook alcohol zit”, gaat Marc Struye verder. “Nadat we hen gemerkt hebben, gaan we na hoeveel tijd ze erover doen om terug te keren naar ons lokmiddel. We proberen ook te zien welke richting ze uitvliegen. Op die manier kunnen we bepalen waar hun nesten zich bevinden.”

Vier van de vijf nesten bevonden zich in het vlakbij gelegen beboste militair domein. “Dat is geen toeval. De natuurlijke habitat van de Aziatische hoornaar zijn tropische wouden. De nesten bevinden zich er soms op 80 meter hoogte. De hotspots hier zijn dan ook bossen. Er huizen bijgevolg ook nogal wat Aziatische hoornaars in onze provinciale domeinen. De aanwezigheid van de dieren is een drama voor de biodiversiteit, maar dat wordt – ook door de overheid – niet genoeg beseft.”

“De verdelging van de wespen gebeurt door gespecialiseerde vrijwilligers die door de overheid enkel hun materiaal betaald worden. Deze zomer was er discussie om de verdelgers verder te gaan subsidiëren. Nu de winter in zicht komt, lijkt de overheid opnieuw de subsidies te willen stopzetten. Nochtans is blijven verdelgen geen overbodige luxe. Eén nest is het jaar nadien goed voor vijf nieuwe nesten.”

Actief zoeken

“Grootste probleem is dat er niet actief gezocht wordt naar nesten. De vrijwilligers rukken enkel uit na een melding van een nest. Ze zouden hier mensen voor moeten aanstellen. Er bestaan overigens zendertjes die kunnen vastgemaakt worden aan hoornaars. Probleem is dat die ongeveer 300 euro per stuk kosten. Voor de opsporing van drie nesten zit je al gauw aan 1.000 euro.”

“Overigens is het ook wachten tot de eerste dode valt. Aziatische hoornaars bouwen immers eerst hun nest op de grond in afwachting van een grotere kolonie. Eens groot genoeg trekken ze hoog in de bomen. Ik mag er niet aan denken dat een kind zijn bal in zo’n nest op de grond trapt en aangevallen wordt. Die dieren hebben een angel van acht millimeter.”