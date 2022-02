Pittem beschermt kleine vogels door middel van selectieve voedersilo’s

In samenwerking met Stadlandschap West-Vlaamse Hart heeft de gemeente Pittem een project opgestart om via voedersilo’s de kleinere zangvogels van het nodige voedsel te voorzien. Ze roept hierbij de hulp in van de Pittem- en Egemnaren om deze selectieve voedersilo’s uit te testen.

Kleine zangvogels hebben het niet makkelijk in onze tuinen. Op de voedertafel worden ze verjaagd door grotere vogels of ze worden belaagd door bijvoorbeeld huiskatten. “Om ervoor te zorgen dat deze kleine gevleugelde vrienden toch een pootje voor hebben, kan je gebruik maken van voedersilo’s met een kooitje eromheen”, vertelt milieuschepen Stijn Vandenhende. “De mazen zijn breed genoeg voor huismussen en roodborstjes, maar te smal voor dikkerds zoals duiven en kauwen. Bovendien zijn ze beschermd tegen katten.”

De gemeente treedt overigens op als pilootgemeente voor dit project. “Het gebruik van deze selectieve voedersilo’s is nog niet genoeg ingeburgerd en er zijn nog heel wat vraagtekens over de goede werking ervan”, laat Katrien Geurts, biodiversiteitsmedewerker bij Stadlandschap West-Vlaamse hart, weten. “Om dit te onderzoeken zijn we samen met de milieudienst van Pittem op zoek gegaan naar inwoners die bereid zijn de voedersilo’s enkele weken uit te testen.”

De gemeente stelde 20 voedersilo’s ter beschikking, die allemaal gereserveerd werden. Het is de bedoeling dat de gebruikers elke week twee telmomenten inlassen en noteren welke vogels langskomen. Na afloop van het experiment mogen de deelnemers de voedersilo houden. (JG)