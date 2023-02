Peuters en kleuters Levensboom protesteren tegen verdwijning bosje op complex Sportspoor

Al vele jaren trekken de kleuters van school De Levensboom in Wevelgem op woensdagmorgen op expeditie naar het bos. ‘Het bos’, dat is – of liever was – het 200 vierkante meter grote bosje op Sportspoor, tussen sporthal De Vlaschaard en voetbalterrein 2. Dat bosje moet plaats maken voor kleedkamers en daar zijn de kinderen niet over te spreken.

De peuters en eerstejaarskleuters van De Levensboom in Wevelgem waren woensdagmorgen present op het spreekuur van de burgemeester. Zij hadden een klacht. Iedere woensdag trekken ze naar het bos, tot voor kort was dat het bosje op sportcomplex Sportspoor tussen de sporthal De Vlaschaard en de kleedkamers van de voetbal.

Nieuwe kleedkamers

Tot hun ontsteltenis stelden ze enkele weken geleden vast dat het bosje verdwenen was. “Ons bos is kapot”, haalden ze verhaal bij burgemeester Jan Seynhaeve. “Waarom en wat nu, waar moeten we nu naartoe?” zeggen ze.

“Ons bos is kapot, waar moeten we nu naartoe?”

De burgemeester, bijgestaan door schepen van Milieu Stijn Tant en Geert Delaere van de cel groen, legde uitgebreid uit dat het bosje plaats moest maken voor nieuwe kleedkamers en precies op de plek waar de bomen stonden, was het ideale plekje daarvoor. De kinderen noch de juf leken overtuigd en wezen naar andere plaatsen op Sportspoor. Toen de burgemeester erop wees dat vele kinderen daar leren voetballen, en vroeg wie er later voetballer zou willen worden, was de respons opmerkelijk mager.

Actieplan

Schepen Tant stelde de kinderen echter gerust dat er nog heel wat bos en groen in de buurt te vinden is, ruimte genoeg om te ontdekken. De kinderen kwamen niet met lege handen. Ze overhandigden de burgemeester een boekje met foto’s van spelende kinderen in het bosje, dat al jarenlang de vaste bestemming van de Levensboom-kleuters is, en een actieplan dat samen met de andere klassen was opgesteld. Gedane zaken nemen echter geen keer, de bomen zijn gesneuveld. De burgemeester beloofde de kinderen dat in Wevelgem in de toekomst nog heel wat bos zal worden geplant.

Een klein beetje ontgoocheld dropen de peuters en kleuters af, maar wel weer een ervaring rijker. (Stefaan Lernout)