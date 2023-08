Petitie met bijna 3.300 handtekeningen tegen bouwproject afgeleverd aan gemeente: “Dit stukje natuur mag niet verdwijnen”

Het buurtcomité heeft donderdagavond in Sint-Baafs-Vijve, bij Wielsbeke, de petitie tegen de nieuwe verkaveling aan de Oude Leiearm afgeleverd aan het gemeentebestuur. Het comité hoopt om zo het signaal te kunnen geven dat het stukje natuur tussen de Rijksweg en de André Demedtsstraat te geliefd is om te laten verdwijnen. Het gemeentebestuur laat alvast weten de bezwaren serieus te nemen en mee te nemen in de uiteindelijke beslissing, die volgt in december.

Op donderdag 16 juli werden in ontmoetingscentrum Den Aert in Wielsbeke de plannen voor een nieuwe verkaveling aan de Oude Leiearm tussen de Rijksweg en de André Demedtsstraat uit de doeken gedaan. Het project, dat werd ontworpen door Woningbouw Taelman, zou bestaan uit 41 gezinswoningen en vier appartementsblokken, goed voor maar liefst 89 nieuwe wooneenheden.

Al snel kwam er vanuit een buurtcomité protest tegen de plannen. De inwoners van de gemeenten vrezen namelijk dat met het project het laatste stukje groen van Wielsbeke dreigt te verdwijnen. Volgens hen zou er geen nood zijn aan nieuwe woningen in Wielsbeke, waar op verschillende andere plaatsen ook al nieuwe verkavelingen verrijzen. Het buurtcomité lanceerde daarom een petitie tegen de nieuwe verkaveling.

3.000 handtekeningen

Die petitie verzamelde in een maand tijd 3.296 handtekeningen. Die zijn niet alleen van inwoners van Wielsbeke, maar ook van mensen uit de wijde omgeving. “We zijn zeker tevreden met dat aantal”, zegt Carlo Boutton, een van de initiatiefnemers. Hij woont met zijn vrouw Ria in de Rijksweg, vlak bij de site waar het nieuwe bouwproject zou komen. “Het toont duidelijk aan dat veel mensen bezorgd zijn dat dit stukje natuur zou verdwijnen.”

Donderdagavond overhandigde het comité de petitie formeel aan het gemeentebestuur. “We hopen dat we hiermee een krachtig signaal geven dat de mooie kantjes van Sint-Baafs-Vijve, en in het bijzonder het stukje natuur aan de Oude Leiearm, voor veel mensen een plaats is waar ze tot rust kunnen komen. Niet alleen voor de Wielsbekenaren, maar ook voor inwoners uit de buurgemeenten zou het spijtig zijn als dit zou verdwijnen en volgebouwd zou worden.”

Beslissing in december

Schepen van Ruimtelijke Ordening Filiep De Vos (TEAM8710) was erbij om de petitie in ontvangst te nemen. “De definitieve beslissing moeten we ten laatste begin december nemen”, zegt hij. “Wat die beslissing zal zijn, zal pas duidelijk worden wanneer we de kans hebben gekregen om alle handtekeningen en bezwaren te bekijken. Maar we nemen deze zaak wel serieus en we zullen er alles aan doen om een open en constructief debat met onze inwoners te voeren.” (CSM)