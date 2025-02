Petitie gestart tegen komst supermarkt in watergevoelig gebied in Oekensestraat in Rumbeke: “Al 150 bezwaarschriften binnen”

Een vergunningsaanvraag voor een nieuwe supermarkt in de Oekensestraat 142-144 naast apotheek Apha Pharma in Rumbeke wekt al heel wat weerstand op. Het gebouw zou zich situeren in overstromingsgevoelig gebied, namelijk in de Babilliebeekvallei. “De bezwaarschriften stromen met bosjes binnen”, klinkt het.

Het was de vzw Meer Bomen in Roeselare die de kat de bel aan bond. Gesteund door andere milieu-organisaties, waaronder Natuurpunt en Leefbaar Rumbeke, willen ze verhinderen dat er een supermarkt komt op het stuk grond in de Oekensstraat tussen Ingels Trucks & Trailers (dat langs de Rijksweg ligt) en apotheek Alpha Pharma. “Het gaat om overstromingsgebied”, duidt Guido Schaubroeck, architect en bestuurslid van de vzw. “De aanvraag is al wat raar op zich, het zou gaan om twee handelsruimtes voor één kleinhandel. De aanvraag gebeurt door DVR Invest. Er wordt gefluisterd dat het om een Jumbo-winkel zou gaan, maar dat is niet bevestigd.”

De nieuwe supermarkt zou een plaatsje krijgen op dit stukje Oekensestraat.

Het stoot de natuurbewegingen en ook heel wat omwonenden tegen de borst dat er gebouwd zou worden in overstromingsgevoelig gebied. “Er zou maar liefst ruim 6.000 vierkante meter verhard worden. Er zou dan wel een buffer komen, maar wie garandeert dat dat zal volstaan. We hebben ook al zo weinig open ruimte, voor ons is het niet te begrijpen dat daarvoor een vergunning zou uitgereikt worden.”

De dienst waterlopen van de provincie gaf al negatief advies, net als de brandweer. Het openbaar onderzoek loopt nog, bezwaarschriften indienen kan tot 20 februari.