Peter Lassuyt start reeks workshops ‘Start to Lochting’

Peter Lassuyt (46) van de Groene Stekker komt met een nieuwe reeks workshops genaamd ‘Start to Lochting’, waarin mensen met of zonder groene vingers hun eigen groenten kunnen leren kweken. “Het is meer dan alleen tuinieren, ik wil ook mensen samenbrengen”, zegt Peter.

Peter Lassuyt kwam op het idee voor Start to Lochting tijdens een veerkrachtwandeling van de CM. “Dat was een wandeling in de natuur die er ook op gericht was om mensen terug buiten te doen komen en samen te brengen”, zegt Peter. De CM steunt nu ook het project omdat het eigenlijk wel past in dat concept. Er is ook interesse om iets gelijkaardigs uit te rollen in andere gemeenten. Tijdens de pandemie en de lockdowns hebben wel allemaal veel thuis gezeten en door de toename van thuiswerk is dat nog steeds zo. We zijn te veel binnen. Tegelijkertijd is er ook veel interesse om terug te gaan tuinieren, ook bij jonge mensen. De moestuin is ontspanning voor de geest en het lichaam. Je bent buiten, hebt wat beweging en je krijgt er verse groenten voor.”

Vier vierkante meter

Peter organiseert al langer dan vandaag allerlei workshops en projecten om mensen aan het tuinieren te krijgen, maar Start to Lochting is een nieuw concept. “Het is ook voor mij een beetje een test. De bedoeling is dat wie zich inschrijft een lapje grond van vier vierkante meter krijgt waar ze het seizoen rond opbrengst van kunnen hebben. We zullen onder meer radijsjes, sla, kool en aardappelen planten. In vier sessies van een uur geef ik uitleg over de verschillende technieken om iets te kweken, maar bijvoorbeeld ook wat nu het verschil is tussen biologisch en niet-biologisch geteelde groenten. Die vier sessies liggen telkens een ruime tijd uit elkaar, zodat alles kan groeien. Ze gaan door tussen 18 maart tot 17 juni.”

“Tussendoor en daarna kunnen de cursisten nog naar hun moestuintje komen natuurlijk. Ook hier is het groepsgevoel erg belangrijk. Wie weet kunnen ze daarna een echt volkstuintje beginnen hier. Die zijn met 50 vierkante meter een stuk groter. Vorig jaar waren er acht mensen die hier zo’n tuintje onderhielden. Twee van hen zijn helaas afgehaakt, maar mochten er meer nieuwe mensen zich aanbieden, dan kan ik altijd uitbreiden. Er komt trouwens ook een versie van ‘Start to Lochting’ voor kinderen en op drie juni is er een plantenruilbeurs op de Groene Stekker waar iedereen zijn of haar groentenplantjes kan ruilen.”