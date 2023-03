Pastoorsbos krijgt vorm door kinderen op een unieke manier

Als kind- en jeugdvriendelijke stad wil Stad Roeselare extra inzetten op plekken waar kinderen zonder zorgen kunnen spelen en bij mekaar zijn. Het Pastoorsbos wordt in 2024 gerenoveerd, maar welke speelelementen er zullen komen, is nog niet duidelijk. Daarvoor is er een nieuwe en unieke participatiemethodiek uitgewerkt in samenwerking met de Howest Hogeschool. Kinderen zullen het Pastoorsbos omtoveren tot hun droom speelruimte in de virtuele wereld van Roblox.

Stad Roeselare gaat het Pastoorsbos in Beveren vernieuwen. Voor deze renovatie heeft ze 84.000 euro subsidies ontvangen via Vlaamse Overheid.

“Het Pastoorsbos is een populaire plek in Roeselare om te wandelen, spelen en vertoeven. Vanuit de Vlaamse overheid blijven we investeren in sterke jeugdinfrastructuur. Door de heraanleg met twee nieuwe speelzones zal er extra ruimte bijkomen voor kinderen en jongeren in het bos. Daarbij is er bijzondere aandacht voor inclusie en toegankelijkheid”, vertelt minister Dalle.

Begin maart vinden verschillende participatiemomenten plaats in samenwerking met de plaatselijke jeugdbewegingen. Hiervoor wordt een nieuwe methodiek toegepast. Op het gameplatform Roblox heeft de Howest Hogeschool de omgeving van Pastoorsbos gecreëerd.

“Naast de fysieke en digitale wereld krijgen we straks ook een virtuele wereld: de Metaverse. Howest wil zijn resultaten en kennis, gehaald uit praktisch wetenschappelijk onderzoek hierover, graag benutten in onder meer overheden. Deze case door middel van game technologie hebben we samen uitgewerkt met Stad Roeselare waarin ook Europese samenwerking een grote meerwaarde heeft gespeeld”, licht Kurt Callewaert van Howest toe.

De leden van de jeugdbewegingen kunnen hun fantasie de vrije loop laten gaan tijdens het ontwerpen van hun ideale speelplein in Roblox. De kinderen werken in groepjes samen en kunnen met een fictief budget aan de slag. Via een keuzemenu kunnen ze samen hun favoriete speeltoestellen kiezen en deze plaatsen waar zij dit graag zouden willen. De Stad gaat vervolgens aan de slag met de door de jeugdbewegingen ontworpen speelruimtes om zoveel mogelijk de wensen van de kinderen te verwerken in het finaal ontwerp van Pastoorsbos.

“Door deze unieke participatiemethodiek hopen we nog meer te kunnen inspelen op de leefwereld van kinderen. Hun ideeën zal de stad meenemen in het ontwerp van het vernieuwde Pastoorsbos”, aldus schepen Matthijs Samyn.

Deze methodiek is ontwikkeld via het Europees project NLAB4CIT en ontvangt Europese middelen.