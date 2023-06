Parkeerverbod “tot het frisser wordt” nadat grote takken op straat vallen: “Die bomen zijn nochtans gezond”

Bomen kreunen onder de hitte en in Ieper zijn ze zelfs gekraakt: tot twee keer toe vielen grote takken naar beneden in dezelfde straat. Door de hitte, volgens de stad die spreekt van “een gevaarlijke situatie” en een parkeerverbod invoert. Maar dat wordt niet gerespecteerd.

Stukjes glas en een paar hopen takken liggen enkele tientallen meter uiteen in de Ieperse Leopold III-laan, vlakbij een speelplein, evenementenzaal, zwembad en sportzone.

“Hier heeft die grote tak dinsdagnamiddag de ruit van een auto verbrijzeld”, getuigt een meisje dat er woensdag passeert met haar mama. “Ik zat toen met mijn klasgenoten vlakbij op het speelplein.”

Verkeersverbod wordt parkeerverbod

Nu hangt er een lint tussen het speelplein, dat toegankelijk blijft, en de bewuste bomenrij. Ook elders in de straat voorzag de stad linten, parkeerverbodsborden en hekken met signalisatie.

“De Leopold III-laan is afgesloten voor alle verkeer”, zo communiceerde de stad dinsdagavond naar aanleiding van de vallende takken, maar van een echt verkeersverbod was geen sprake: voetgangers, fietsers en voertuigen bleven zich doorheen de straat bewegen.

Geen verkeersverbod maar een parkeerverbod, corrigeerde de stad tegen woensdagnamiddag. Concreet gaat het om een parkeerverbod op de stroken dwars op de weg, aan de kant van het speelplein en zaal Fenix, vanaf het skatepark tot de Poternebrug. Ook dat verbod werd woensdag niet gerespecteerd. “De takken zijn groot en creëren een gevaarlijke situatie”, waarschuwt de stad.

Nooit meegemaakt

“In onze stad hebben we zoiets nog niet meegemaakt”, stelt Ria Cardoen, hoofd van de Ieperse groendienst. “Dit is geen dood materiaal, maar gezonde takken en levende bomen.”

Het gaat om twee essen. “Een raadsel”, zegt Bart Muys, professor bosecologie en bosbeheer van de KU Leuven. Hij haalt de essentaksterfte aan als mogelijke factor. “Maar deze lijkt niet tot plotselinge takbreuk te leiden, eerder bladverliezen en sterfte.”

Ook Hendrik De Bleeckere, projectmedewerker Zorg voor Bossen, denkt aan essenziekte. “Mogelijk zijn ze in het verleden aangetast en deels hersteld. De takbreuk kan zich voordoen ten gevolge van verzwakte stukken na herstel.”

Snoeien?

“Dat is een hypothese, maar die theorie is nog nooit getoetst aan de praktijk”, stelt Arthur De Haeck van het Vlaams Instituut Natuur- en Bosonderzoek (INBO). “In een jaar kunnen we tot zes meldingen krijgen van gezonde takken, die afkraken. Dat heeft te maken met hete en droge periodes, die vaker voorkomen door de klimaatverandering. De waterhuishouding verandert in de plant, waardoor het hout iets droger en breekbaarder wordt. Het fenomeen komt vooral voor op het warmste moment van de dag.”

In Ieper blijft het parkeerverbod van kracht “tot het frisser wordt” en er wordt zo snel mogelijk gesnoeid. Voorzorgsmaatregelen liggen moeilijk volgens De Haeck. “Snoeien en vooral kappen zou buitenproportioneel zijn, want het is niet te voorspellen waar en wanneer het gebeurt. De straat voorlopig afsluiten is wel een verstandige maatregel.” (TP)