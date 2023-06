Park Steevens in Assebroek officieel geopend: “We hebben rekening gehouden met iedereen”

Vrijdagavond werd er in Assebroek een feestje gebouwd naar aanleiding van de officiële opening van het Park Steevens, aan de rand van het Veltembos. Dit dossier bleef 30 jaar lang geblokkeerd tot Stad Brugge in 2020 alsnog met de familie Steevens een overeenkomst kon bereiken voor de aankoop van de hoeve en de gronden errond. Een boomgaard, vlonderpaden, zit- en picknickbanken maken er nu een mooie ontmoetingsplek van.

Het park is er voor iedereen, benadrukte burgemeester Dirk De fauw. “Bij het ontwerp is rekening gehouden met alle mogelijke gebruikers: wandelaars, fietsers, mensen met buggy’s, rollators, steps of rolstoelen. Beleving en gebruiksgemak gaan hier hand in hand.”

Veilige fietsomgeving

De aankoop en de aanleg waren ook belangrijk om de fietsveiligheid en het fietscomfort in de ruime omgeving te verbeteren. “Door de verwerving van de gronden aan het Veltembos konden we hier een mooi en comfortabel fietspad langs het traject Collegestraat – Zandtiende – Veltembos realiseren. Zo bieden we een oplossing voor de tot voor kort ontbrekende schakel in het fietspadennetwerk. Dit zorgt voor een goede ontsluiting en een veilige fietsomgeving. Zeer belangrijk, niet in het minst omdat hier in de buurt heel wat scholen en veel jongeren hier dus dagelijks met de fiets passeren.” (CGRA)