Park Mariënstede in Dadizele is weer veilig: nesten met Aziatische hoornaars verdelgd

Een gespecialiseerde firma kwam donderdag langs in park Mariënstede in Dadizele om er twee nesten met Aziatische hoornaars te verdelgen. Het was hiervoor afgeraden om het park te betreden. Doordat ook de koningin van het nest gedood kon worden, is er geen gevaar meer.

Begin deze week hadden imkers een nest Aziatische hoornaars aangetroffen in park Mariënstede. Een medewerker van de technische dienst werd gestoken door een van de diertjes. De man stelt het goed, maar de gemeente besliste toch om bij de ingang van het park waarschuwingsborden te plaatsen. Via de website en sociale media werd er afgeraden om het park te betreden.

Geen nesten meer

“Via een gespecialiseerde firma lieten we inmiddels het nest verwijderen. Inmiddels was de koningin uit het eerste nest vertrokken en was er al een tweede nest gemaakt. Ook dat nest werd verdelgd. Momenteel zijn er hoogstwaarschijnlijk geen nesten meer in het park. Je kan het park weer betreden.”