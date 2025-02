Palingbeek krijgt nieuw speelplein: “Een groene oase met solitaire bomen, grasland en diverse speelzones”

Provinciedomein Palingbeek krijgt een nieuwe, avontuurlijke speel- en ligweide nabij de parking aan de andere kant van de toegangsweg. “De speelruimte wordt opgedeeld in drie zones”, zegt West-Vlaams gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe. “Kinderen van alle leeftijden kunnen er naar hartenlust spelen, ontdekken en relaxen in de natuur.” De werken zouden beginnen eind 2025. De kostprijs wordt geraamd op 300.000 euro.

West-Vlaams gedeputeerde voor Natuur, Toerisme en Recreatie Jurgen Vanlerberghe (Vooruit) kondigt de vernieuwing van de speelzone in het provinciedomein Palingbeek in Ieper aan. De bestaande speelzone, gelegen in het midden van het domein, zal plaatsmaken voor een nieuwe, avontuurlijke speel- en ligweide nabij de centrale parkeerplaats en de cafetaria.

Nieuwe locatie

De nieuwe speelzone van 2,5 ha komt op het terrein aan de rechterzijde van de toegangsweg, met aan de linkerzijde de parking. “Het wordt een groene oase met solitaire bomen, grasland en diverse speelzones”, zegt Jurgen Vanlerberghe. “Kinderen van alle leeftijden kunnen er naar hartenlust spelen, ontdekken en relaxen in de natuur. De speeltoestellen zullen vervaardigd worden uit natuurlijke materialen en hebben een avontuurlijke uitstraling.”

Drie zones

Het terrein wordt opgedeeld in drie verschillende zones. “Op perceel 1 komt een speelheuvel met toren, zandzone voor kleine kinderen en dynamische speelelementen. Op perceel 2 kunnen de oudere kinderen zich uitleven op een groot thematisch speeltoestel. Perceel 3 wordt een speelzone voor de echte avonturiers! Je vindt er avontuurlijke heuvelopgangen, klim- en klautertoestellen, een waterspeeltoestel en relaxzones”, vervolgt de gedeputeerde.

Beperkt kleurgebruik

“Alle toestellen zullen FSC- of PEFC-gecertificeerd zijn, met beperkt kleurgebruik en duurzame materialen. Het totale budget voor het project bedraagt 300.000 euro, inclusief btw, en wordt gefinancierd vanuit het provinciale actieplan voor speel- en groenzones. Uiteraard ben ik tevreden dat provincie West-Vlaanderen met deze nieuwe speelruimte investeert in de toekomst van het provinciedomein Palingbeek. De provinciedomeinen zijn een unieke plek waar natuur en spel hand in hand gaan.”

Mooiste speelplein van Ieper

Iepers fractieleider voor Vooruit en tevens medewerker van gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe, Valentijn Despeghel, is ook bijzonder tevreden met deze investering van de provincie West-Vlaanderen. “In Ieper hebben we al een grote speelzone aan de Fenix en daarbovenop zijn er in tal van wijken en deelgemeenten buurtspeelpleintjes. Echter, deze speelpleinen kun je niet vergelijken met het 2,5 ha grote natuurlijke speelterrein dat de provincie in onze stad zal ontwikkelen. Dit wordt het mooiste en grootste speelplein van Ieper. Dit is een serieuze meerwaarde voor onze jonge inwoners, alsook voor de vele bezoekers aan het provinciaal domein Palingbeek.”

Trekpontje

De omgevingsvergunning werd al bekomen op 7 maart 2024. Na de aanbesteding kan het plaatsen van de speeltoestellen starten. “De aanleg van de speelzone bestaat uit twee delen. Allereerst moeten de voorbereidende werken, zoals het graven van een waterpartij in functie van het trekpontje, het realiseren van de speelheuvel… gebeuren. Het plaatsen van de speeltoestellen kan pas gebeuren nadat de voorbereidende werken volledig klaar zijn”, vervolgt Valentijn Despeghel.

Start eind 2025

Voor deze zomer zal het nog niet zijn. “Als alles goed gaat, dan zouden de werken eind 2025 starten”, klinkt het. “De bestaande speelzone ligt in natuurgebied. Zoals vastgelegd in het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) Palingbeek – Hill 60 wordt dit teruggegeven aan de natuur. Zo wordt de speelheuvel een graasweide voor koeien. Doordat de koeien dat vertrappelen krijg je daar specifieke vegetatiesoorten. Vandaar dat men alles rond recreatie centraler brengt in de buurt van de cafetaria en de parking. Zo ligt dat allemaal dichter bij elkaar. (TOGH)