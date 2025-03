Paddenoverzet brengt Bruggelingen dichter bij de natuur

Traditioneel vindt in maart steeds de jaarlijkse paddenoverzet plaats in Brugge. Natuurcentrum Beisbroek zet zich samen met tal van vrijwilligers in om padden en kikkers veilig de weg over te helpen.

Scholen, jeugdbewegingen en gezinnen worden hierbij betrokken, zodat natuurbescherming tastbaar wordt voor jong en oud. Schepen van openbaar domein Franky Demon ging op de eerste dag na de krokusvakantie de leerlingen van basisscholen Immaculata en De Boomhut helpen bij de overzet. De paddenoverzet is veel meer dan een reddingsoperatie. Kinderen leren ook veel bij over de dieren, hun winterslaap, poelen, predatoren en voortplanting. Ze ontdekken ook zo dat kleine inspanningen een groot verschil kunnen maken. Dit jaar nemen veertien Brugse scholen deel aan de paddenoverzet. (foto PDC)