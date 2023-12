Overleden dolfijn aangespoeld in Oostende: “Uitzonderlijk dat soort hier terechtkomt”

Op het strand van Oostende is vrijdagochtend een dolfijn aangespoeld. Het dier moet al enkele dagen overleden zijn, maar verkeert nog in goede staat. Dat bevestigt Jan Haelters van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) zaterdag. Het is uitzonderlijk dat de soort hier terechtkomt. Onderzoekers zullen na Nieuwjaar een autopsie uitvoeren op het dier.

De gewone dolfijn kan tot 2,5 meter lang worden. Dit exemplaar is 2 meter groot en weegt 80 kilogram. “Het is zeer zeldzaam dat deze soort hier voorkomt, maar met de aanhoudende, sterke wind uit het westen is er van alles binnengedreven vanuit het Kanaal”, zegt Haelters. De soort komt vooral voor in de Golf van Biskaje voor Frankrijk.

Het dier werd vrijdag opgehaald en wordt nog even bewaard in een diepvries. “Na de feestdagen, in januari of februari, wordt een autopsie uitgevoerd. Daarbij gaan we op zoek naar de doodsoorzaak en bekijken we ook de maaginhoud. Zo hopen we meer te leren over de soort. We willen ook proberen om het skelet van het dier te bewaren.”