Oudenburg heeft nieuwe losloopweide voor honden

Naast het speelplein aan de Grietlaan opende een nieuwe hondenlosloopweide. Het gaat om een afgesloten site waar hondenbaasjes wel de hondendrollen moeten opruimen.

“Er zijn al zones aan Plassendale, de Hoge Dijken en aan het recyclagepark. Het is al de vierde zone waar honden kunnen loslopen. We willen volgend jaar nog een vijfde zone realiseren en zo onze ambitie waarmaken om in deze legislatuur vijf zones te openen”, zegt burgemeester Anthony Dumarey (Open VLD).

Geen hondentoilet

De nieuwe zone bevindt zich achteraan het speelplein aan de Grietlaan en is volledig omheind.

Schepen voor Dierenwelzijn Gino Dumon (Vooruit): “De hondenlosloopzone is geen hondentoilet. De baasjes moeten de drollen van hun viervoeters wel opruimen. We plaatsen een sensibiliserend bord met info en tips en er is ook een vuilnisbak om de hondenpoep te deponeren. We willen dat het ook een veilige site is met het speelplein in de buurt en daarom werd de zone volledig omheind en is ze te bereiken via een poort”, klinkt het.De volgende zone wil Oudenburg openen in Ettelgem. “We zijn ook in Westkerke op zoek naar een geschikt terrein, maar dat is daar niet eenvoudig te vinden”, luidt het.