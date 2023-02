Opnieuw zeehondje doodgebeten door hond

Er is opnieuw een zeehond het slachtoffer geworden van een bijtincident met een hond. Het dier werd aangetroffen op het strand met Oostende, met longwormen, maar vooral met zware bijtwonden.

Ondanks een medische behandeling overleed het een dag later in Sea Life Blankenberge. “De bijtwonden waren zeker van een hond”, aldus Steve Vermote van Sea Life.

Sea Life had eerder al een oproep gedaan om honden aan de leiband te houden, na meerdere incidenten. Maar nu is er dus opnieuw een dier slachtoffer geworden van deze aanvallen.

Frustrerend

“Het is een enorm spijtige zaak”, vertelt Inge De Bruycker van het NorthSealTeam (NST). “De voorbije weken is het al meerdere keren voorgevallen dat zeehonden hondenbeten hebben. Bijna elke hondenbeet bij een zeehond zorgt voor een sterfgeval.”

“Voor ons is dat enorm frustrerend. We maken er mensen altijd attent op dat ze hun hond best aan de leiband houden. Toeristen weten niet altijd dat er zeehonden liggen. Na onze vraag maken ze hun hond wel vast aan de leiband. De bewoners vormen een groter probleem. Zij reageren kwaad en zeggen dat wij geen bevoegdheid hebben.” (bron: Het Nieuwsblad/VRT)