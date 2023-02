Opnieuw zeehondje doodgebeten door hond: “Hou je viervoeter onder controle!”

Er is opnieuw een zeehond het slachtoffer geworden van een bijtincident met een hond. Het dier werd donderdag aangetroffen op het strand van Oostende, met longwormen, maar vooral met zware bijtwonden.

Ondanks een medische behandeling overleed de zeehond, die donderdag gevonden werd ter hoogte van het Kursaal in Oostende, een dag later in Sea Life Blankenberge. “De bijtwonden waren zeker van een hond”, aldus Steve Vermote van Sea Life.

Sea Life had eerder al een oproep gedaan om honden aan de leiband te houden, na meerdere incidenten. Maar nu is er dus opnieuw een dier slachtoffer geworden van deze aanvallen.

“Hou je hond onder controle”

“Het gebeurt de laatste regelmatig dat zeehonden gebeten worden door een hond en er zijn er ook al twee of drie gestorven”, zegt Inge De Bruycker van het NorthSealTeam, de groep vrijwilligers die zich ontfermen over de zeehonden op onze stranden. “Zondagavond kregen we weer een melding van een gebeten zeehondje op het strand. Een ander zeehondje, dat begin januari werd gebeten en waarvan een teentje werd geamputeerd, deed het aanvankelijk goed, maar is nu ook overleden. Maar ook het omgekeerde gebeurt: soms worden ook honden gebeten door een zeehond.”

“Wij hebben er niets tegen dat er honden op de stranden lopen, maar we roepen de eigenaars op om te zorgen dat ze de controle behouden. Laat je hond geen kilometers voor je uit lopen en hou hem even aan de lijn als je een zeehond ziet”, raadt Inge aan. “Maar als we hondenbaasjes daarop wijzen, wordt er dikwijls mee gelachen of vragen ze zich af ‘Wat hebben jullie hier te vertellen?’. We vragen het nochtans voor ieders goed, niet alleen voor de zeehonden.”

“Als je hond dan toch een zeehond heeft gebeten, verwittig alsjeblieft ons of de politie”, vervolgt Inge. “Laat die dieren toch niet liggen afzien. Het gaat echt om lelijke bijtwonden. Mocht het je hond overkomen, je zou toch ook blij zijn dat er meteen hulp komt en dat het dier niet nodeloos moet lijden?”

Veel puppy’s

“In deze tijd liggen veel grijze zeehondenpuppy’s op de stranden. Een grotere zeehond ligt vlak aan de waterlijn en kan snel het water in, maar die kleintjes geraken nooit tijdig weg. Honden ruiken een zeehond en gaan er blindelings naartoe. Ze willen spelen of zo, maar een zeehond blijft een roofdier. Dat reageert, en dan is het de sterkste die wint. Is de zeehond groter, dan wint de zeehond, is de hond groter, dan is het de hond.”

“In Oostende staan overal borden dat je je hond niet los mag laten lopen op het strand. Ik heb daar op zich geen probleem mee, als je maar de controle behoudt”, herhaalt Inge haar oproep. “We zien wel dat het vooral Oostendenaars – en niet zozeer toeristen – zijn die hun hond loslaten op het strand.”