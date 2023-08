Opnieuw zandkliffen op strand van Bredene: “Duurzame en structurele oplossingen dringen zich op”

In Bredene zijn er, net als in een aantal andere kustgemeenten, opnieuw zandkliffen op het strand. De harde wind gekoppeld aan hoge waterstand zorgden er de voorbije dagen voor dat een gedeelte van het strand werd meegesleurd in zee.

Uit navraag van het gemeentebestuur blijkt dat het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) de kliffen deze week wellicht zal breken. “Middenin het zomerseizoen hebben we er een attractie bij op ons strand bij. Bredene is meestal bij de kampioenen als het op hoge en spectaculaire zandkliffen aankomt. De voorbije jaren hebben we ze in alle formaten zien passeren. Dit keer zijn ze een halve meter tot 80 centimeter hoog. Dat valt al bij al mee, maar is toch een erg uitzonderlijke attractie in de zomer ”, geeft burgemeester Steve Vandenberghe cynisch mee.

De Vlaamse overheid gaf in het verleden al meerdere keren aan dat zandsuppletie de eerste en beste keuze is om de kuststrook voor onze gemeente blijvend te beschermen. Ook tijdens de bespreking rond het project Kustvisie kwam dit uitvoerig ter sprake. “Maar de nieuwe Kustvisie uitrollen zal nog heel wat tijd vergen. De klimaatverandering zet zich echter razendsnel door, dat merken we momenteel in heel veel landen. Hagelstenen, hittegolven, bosbranden,… en ook bij ons, weliswaar in mindere mate, zorgt deze zomer, met heel veel wind en regen voor ongewone omstandigheden. Voor de veiligheid van onze Bredense kuststrook is er volgens MDK geen probleem. Enkel de strandtoegangen zijn bij een zware storm of stijgende zeespiegel risicoplaatsen. “Maar gaat men toch niet aan het feit voorbij dat deze steeds terugkerende suppletiewerken een zeer dure aangelegenheid zijn en vooral blijven ? Om de zoveel tijd zorgt de samenzang tussen wind en getij letterlijk voor bergen werk en dat kost heel veel (onnodige) belastingscenten. Hoe kunnen we dit als overheid blijven verantwoorden? Is hier nu echt geen duurzame(re) oplossing voor?” vraagt burgemeester Steve Vandenberghe zich af.

“Ik zal in elk geval, bij de start van het nieuw parlementair jaar, de bevoegde minister opnieuw vragen indien er niet kan worden gekeken voor structurele en duurzame oplossingen die op langere termijn ook minder zullen kosten. Want nu is het alleen maar water naar de zee dragen en dat leidt op langere termijn tot niks”, besluit Vandenberghe.