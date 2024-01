Opnieuw snoeicursus in het Rakkerbos: “Hoe snoei je bomen om lekker fruit te krijgen?”

In het voedsel- en speelbos het Rakkerbos in Vleteren staat op zaterdag 17 februari voor de tweede keer een snoeicursus op de agenda.

Het Rakkerbos is een voedselbos permacultuur project voor de lagere school De Akker en lokale verenigingen in Vleteren. Het bos ligt in de schaduw van de Sint-Sixtusabdij van Westvleteren en naast VBS school De Akker. “Het Rakkerbos moet uitgroeien tot een voedselbos met alle eetbare planten en bomen. Van fruitbomen, noten, bessenstruiken, maar ook verrassende eetbare vaste planten.”

Goede conditie

“Tijdens de snoeicursus kom je meer te weten over hoogstam, laagstam, appel en peer. Hoe moet je deze bomen snoeien voor een goed resultaat qua fruit en ook een goede conditie voor de boom? In het Rakkerbos staan er oudere fruitbomen, maar ook een aanplant van een drietal jaar oud”, zegt tuinaannemer Kim Vandenbroucke, die deel uitmaakt van het kernteam van het Rakkerbos. “De cursus wordt gegeven door een ervaren lesgever. De deelnameprijs bedraagt 17 euro. Vlug inschrijven is de boodschap. Via onze Facebookpagina vind je de nodige informatie om je in te schrijven.”

Info: www.fb.com/rakkerbos