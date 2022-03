Opnieuw minder amfibieën overgezet aan ’t Jagershof in Krombeke

Vrijwilligers van Natuurpunt Poperinge-Vleteren hebben ook dit voorjaar gezorgd voor het overzetten van padden en andere amfibieën aan ’t Jagershof in Krombeke. Dit jaar waren er alweer minder dieren, maar er was ook goed nieuws: met Oscar en Sam Pil zijn er twee jonge helpers bij gekomen.

Dirk Waeyaert is verantwoordelijk voor de jaarlijkse paddenoverzet in de Nachtegaalstraat en de Bankelindeweg langs de Sixtusbossen. Hij ziet al enkele jaren dat het aantal overgezette amfibieën fel verminderd is.

Veel minder padden

“Er bestaan meer dan 3.000 soorten amfibieën”, schetst Dirk de stand van zaken. “In Vlaanderen moeten we het stellen met achttien soorten, in onze regio zelfs met zeven. Van die zeven soorten hebben we er in de voorbije zeven weken zes aangetroffen: de gewone pad, de bruine en de groene kikker, en de Alpenwatersalamander, de kleine watersalamander en de vinpootsalamander – zeg maar het paradepaardje in de Westhoek. We hebben ongeveer 2.600 padden overgezet van hun winterslaapplaats naar de paarplaats en daarna terug; tien jaar geleden waren dat er nog ruim 6.000. Voorts waren er 7 bruine en 34 groene kikkers, wat wel oké was, en 135 salamanders – dat waren er enkele jaren geleden rond de 200; nu, toen we eind januari begonnen met het overzetten, hadden we wel de indruk dat er al salamanders vroeger aan hun paartrek waren begonnen.”

“Mensen kunnen het soms moeilijk geloven, maar amfibieën leggen altijd elk enkele duizenden eitjes, terwijl er daar dan uiteindelijk maar telkens weer enkele uitgroeien tot volwassen dieren. Amfibieën eten insecten en wormen en soms kleine gewervelde dieren, en zijn zelf voedsel voor reigers, kraaien, bruine ratten, bunzings, enzovoort.”

Jonge helpers

Al meer dan twintig jaar is er in de lokale afdeling van Natuurpunt een ploeg die zich bekommert om de veilige overzet van de dieren. Met de hulp van de stad Poperinge en de gemeente Vleteren plaatst de ploeg eerst draad of folie. Daarna komt er elke dag iemand langs om de beestjes uit de emmers te halen en over te zetten anders worden ze doorgaans doodgereden.

Dit jaar heeft die ploeg twee nieuwe, jonge helpertjes: Oscar (7) en Sam (5), de zoontjes van Klaas Pil. Vooral Oscar is heel geïnteresseerd.

“Ik hoorde over de padden en kikkers die hier overgezet worden, en ik wilde er direct meer over weten”, vertelt Oscar. “Ik keek rond in onze tuin, en daar zag ik zelfs salamanders. Ik wilde ervoor zorgen. Dan heb ik thuis in de tuin een schutting gemaakt en daar heb ik zelf enkele dieren veilig overgezet.”

“Ik ken ook al goed het verschil tussen padden en kikkers, door te kijken naar de pupillen. Samen met mijn broer heb ik al eens meer dan honderd padden in een dag overgezet. We doen dat graag en zullen dat zeker blijven doen, want dat is goed voor het milieu!”