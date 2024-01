Opnieuw groepsaankoop van haagplanten mogelijk in Wingene

Voor het tweede jaar op rij wordt een groepsaankoop van haagplanten georganiseerd onder het motto ‘Behaag je tuin’. Inwoners kunnen tot 15 februari deelnemen.

De groepsaankoop is gericht op het bevorderen van de biodiversiteit en het verbeteren van het lokale klimaat. “Je kunt kiezen uit een diversiteit aan haagplanten, waaronder Gelderse roos, haagbeuk, hazelaar, meidoorn, rode kornoelje, sleedoorn, veldesdoorn en wilde liguster”, vertelt schepen Brecht Warnez. “De planten zijn beschikbaar in pakketten van tien stuks, geschikt voor ongeveer twee meter haag.”

Per adres kunnen maximaal 100 haagplanten besteld worden, voor slechts vijf euro per pakket. Bestellen kan via de gemeentelijke website of via het onthaal van het gemeentehuis. (NS)