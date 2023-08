Opmerkelijk – Zeehond gespot in Brugse Ringvaart: “Dier kan zelf terug naar zee zwemmen”

Opmerkelijk beeld deze voormiddag in de Brugse Ringvaart ter hoogte van de Kruisvest in Brugge. Een zeehond zwom er rustig wat rond. Het waren toevallige passanten die de zeehond opmerkten. Stad Brugge en De Waterweg hebben de hulp van Sea Life Blankenberge ingeroepen om het dier weer naar zee te begeleiden.

De Brugse schepen voor Dierenwelzijn Mathijs Goderis bevestigt dat er een grijze zeehond gespot is in de Brugse Ringvaart: “Onze stadsdiensten zijn vrijdagochtend om 8 uur verwittigd. Omdat De Waterweg bevoegd is voor de Ringvaart hebben we die Vlaamse overheidsinstelling gecontacteerd.”

Hulp van Sea Life

“We hebben de hulp van Sea Life Blankenberge ingeroepen, hun experten zijn ter plaatse. Ze hebben het dier, dat lustig rondjes aan het zwemmen was, geobserveerd: de zeehond is in goede vorm. Daarom wacht Sea Life af, het opvangcentrum denkt dat het dier in staat is om zelf terug naar zee te zwemmen.”

“Bijgevolg worden er voorlopig geen pogingen ondernomen om de zeehond te vangen. Sea Life volgt de situatie nauwgezet op. De kans is groot dat het dier op eigen houtje via het Boudewijnkanaal terugkeert naar zee, ook al moet de zeehond daarvoor de Boudewijnsluis passeren”, aldus Mathijs Goderis. Hij wijst erop dat de de jongste jaren steeds meer zeehonden aan onze kust gespot worden. Er zijn trouwens vlakbij de haven van Zeebrugge recent ook twee bruinvissen gezien….

Al twee weken

Volgens waarnemend burgemeester Minou Esquenet werden de brandweer en de stadsdiensten snel op de hoogte gebracht en volgen ze de situatie van nabij op. Ook werd de scheepvaart opgeroepen om de snelheid aan te passen en om goed uit te kijken. Volgens sluiswachters zou het dier al een tweetal weken in de buurt rondzwemmen. Het dier had het hier duidelijk naar zijn zin.”