OPMERKELIJK Schildpad rustig op pad bij Ieperse Menenpoort

Een opmerkelijk tafereel in de buurt van de Menenpoort in Ieper. Het was Poperingenaar Jason Platteeuw die er tijdens een wandeling een schildpad rustig voorbij zag kruipen. “We vragen de hulp van inwoners om de populaties mee in kaart te helpen brengen”, zegt Hans Vermeersch, deskundige landschap voor stad Ieper.

“Op zondagmorgen was ik rustig aan het wandelen in de buurt van de Menenpoort. Ik genoot er van de omgeving en was op zoek naar nieuwe panden die er in verkoop staan. Plots viel mijn oog op een schildpad die rustig aan het wandelen was. Hij kwam uit de vaart, denk ik”, vertelt Poperingenaar Jason Platteeuw, makelaar bij Habitat. “Hoe het dier daar terecht is gekomen, is me een raadsel. Toevallig of werd het daar gedumpt? Blijkbaar zijn er daar meerdere schildpadden op pad. Veel mensen stopten om een kijkje te nemen, wilden naar het dier gaan om hem aan te raken, mee te nemen.. Vriendelijk heb ik de mensen gevraagd om het dier gerust te laten en uiteindelijk heb ik de schildpad voorzichtig naar het water begeleid.”

Problematiek

De Ieperse stedelijke diensten krijgen regelmatig meldingen van schildpadden. “Meestal gaat het om roodwangschildpad, geelbuikschildpad of geelwangschildpad. Het gaat om exotische soorten die gekocht werden in dierenspeciaalzaken of tuincentra en na verloop van tijd in de vrije natuur gedumpt werden”, verduidelijkt Hans Vermeersch, deskundige landschap voor stad Ieper.

“De grootste populaties komen voor aan de Vestinggrachten, Zillebekevijver, Dikkebusvijver, Bellewaerdebeek en het Ieperleekanaal. In het voorjaar en de zomer zonnen de schildpadden op boomstronken en stenen waardoor ze dan extra goed zichtbaar zijn. In het zomernummer van het stadsmagazine besteden we ook aandacht aan deze problematiek en vragen we de hulp van inwoners om de populaties mee in kaart te helpen brengen.”

Met rust laten

“Mensen die een schildpad aantreffen laten de dieren best gewoon met rust. Bepaalde schildpaddensoorten kunnen hard bijten en ze kunnen besmet zijn met bepaalde ziektes zoals salmonella. Het is dus zeker niet aangeraden om de dieren op te pakken of aan te raken”, vertelt Hans.

Er zijn een aantal natuurhelpcentra die schildpadden opvangen, maar die zitten vaak overvol met schildpadden. “De dieren stromen uiteindelijk door naar gespecialiseerde opvangcentra in Nederland. Voorlopig raden we inwoners aan om zelf geen actie te ondernemen behalve het in kaart brengen van schildpadden via www.waarnemingen.be. Op die manier kunnen de diensten bekijken welke acties op termijn ondernomen kunnen worden. Aan eigenaars van schildpadden vragen we hun verantwoordelijkheid te nemen en zeker geen schildpadden vrij te laten in de natuur.”