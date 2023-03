Opgeruimd staat netjes in De Bonte Os

Een dertigtal enthousiastelingen van verschillende verenigingen zorgde er voor dat het natuurgebied De Bonte Os in Deerlijk er heel wat netter bij ligt. De opruimactie leverde een volle container zwerfafval op.

Natuurpunt Gaverstreke is niet alleen (grotendeels) eigenaar maar staat ook in voor het beheer van De Bonte Os, een uniek natuurgebied van zowat 10 hectare tussen de wijk Belgiek en het centrum van Deerlijk. Op de kruising van de Bontestierstraat en de Vichtestraat vind je nog altijd een gebouw met de naam De Bonten Os. Het pand is sinds 1978 het lokaal van KSA Deerlijk.

“We kochten recent enkele weilanden en een bosje aan bij de Bonte Os”, verduidelijkt Chris Benoit van Natuurpunt Gaverstreke. “Samen met Mooimakers Deerlijk, KSA Deerlijk Tijlsbond en andere vrijwilligers wilden we het bosje opruimen en in zijn oorspronkelijke staat herstellen. Zeg maar een grote schoonmaak die ook mogelijk werd gemaakt dank zij de medewerking van de Gemeente Deerlijk en Imog.”

“Wie had gedacht dat er veel op te ruimen ging zijn, kwam bedrogen uit. De ‘buit’ was enorm. We vonden vele honderden bloempotjes en ook veel plastic folie. Ook een salon en een olievat behoorden tot de vondsten. Hoe dieper we met het kraantje van het Bokkeslot groeven, hoe meer zwerfvuil er naar boven kwam. We konden uiteindelijk een hele container vullen. De Bonte Os ligt er alvast een stuk netter bij en dat willen we zo houden. Wim Steelandt is sinds kort de nieuwe conservator van het gebied. Mensen met ietwat groene vingers die willen meehelpen tijdens de verschillende beheerswerken van Natuurpunt Gaverstreke, mogen zich nog altijd melden.” (DRD)