Opening van Vlasmeersen in Oostrozebeke

Dit weekend maakt Oostrozebeke werk van de officiële openstelling van een gloednieuw parkgebied gelegen achter de Zilvertorens in de Kalbergstraat.

In 2021 werkten het gemeentebestuur, de provincie West-Vlaanderen, Stadlandschap West-Vlaamse hart, natuurpunt De Torenvalk en tientallen vrijwilligers hard aan de inrichting van de groenzone in de Kalbergstraat. Het park kreeg intussen de officiële naam ‘Vlasmeersen’ en is daarmee een groene oase geworden met uitzicht op de Mandelvallei en het glooiend landschap daaromheen.

Gezinscamping

Op vrijdag 6 mei organiseert de dienst cultuur en jeugddienst de gezinscamping op het gloednieuwe park Vlasmeersen. Deelnemende gezinnen kunnen hun tent opzetten op vrijdagavond om er ’s avonds te genieten van een heerlijke outdoor maaltijd. Op zaterdag wordt een lekker ontbijt geserveerd om daarna alles terug op te ruimen. Deelnemen kost 10 euro per kind, 15 euro voor volwassenen.

Tijdens de opening wordt ook het startschot gegeven van de 10.000 stappen beweegroute. Halverwege en op het einde van de beweegroute is een gezonde snack en drank voorzien voor wie ingeschreven is. Start tussen 8 en 9 uur, kostprijs per persoon 2 euro.

Ten slotte is er voor alle bewoners op zaterdag 7 mei een receptie gepland ter hoogte van de Kalbergstraat 23. Om 11 uur start de officiële opening, vanaf 11.15 uur wordt na het officiële gedeelte een drankje aangeboden.

(CLY)