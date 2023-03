Op spechten- en reeënwandeling in het Couthofbos met Natuurpunt

Op zondag 26 maart trekt Natuurpunt Poperinge – Vleteren naar het Couthofbos voor een spechten- en reeënwandeling.

“In het vroege voorjaar komt er leven in het bos, denken we maar aan de spechten die hun territorium verwerven door hun typisch geroffel. Ook reeën snoepen van het nieuwe groen in de bossen. Kom mee het Couthofbos ontdekken in de prille lente. Kledij en schoeisel pas je best aan, aan de weersomstandigheden. Een verrekijker is een must”, zegt voorzitter Guido Quaghebeur. Er wordt afgesproken om 8 uur aan de Couthoflaan in Proven, ter hoogte van de Gravendreef. NP-leden wandelen gratis, niet leden betalen 2 euro.

Opruimdag

Op zaterdag 11 maart is er zwerfvuilactie en Natuurpunt Poperinge – Vleteren wil deelnemen aan de opruimdag. “We verzamelen om 8.30 uur aan de nieuwe parking nabij de Sixtusboscomplexen, hoek Leeuwerikstraat en Canadaweg, in Poperinge. Het einde is voorzien om 12 uur”, zegt Guido. “Kledij en schoeisel pas je hier ook best aan, aan de weersomstandigheden. Laarzen kunnen nuttig zijn. Ook hier zullen vele handen licht werk maken.” Doe jij ook mee? Meer info bij Guido via 0478 36 77 15 of www.natuurpunt-poperinge-vleteren.be.