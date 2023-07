Op Boomkamp in bossen van Ruddervoorde: “Natuurbeleving staat centraal”

Ook deze zomer zorgt het ondernemende koppel Tobias Knockaert en Kika Merlin voor alternatieve vakantiebelevingen in de natuur van Ruddervoorde. Liefhebbers van open water kunnen terecht bij Vlotkamp in Zuienkerke, maar wie het meer heeft voor de bossen, kan kiezen voor Boomkamp: overnachten in een boomhut op het domein Lakebossen in Ruddervoorde.

Kika Merlin en Tobias Knockaert zijn een bijzonder creatief koppel dat er enkele jaren terug van droomde om samen hun passie voor ondernemen en voor de vrije natuur te combineren. Kika heeft ervaring in de horecasector en werkte lange tijd bij Snuffel Hostel in de Ezelstraat in Brugge. Tobias heeft nog steeds een bedrijf dat zich toelegt op metaalconstructies; vooral metalen trappen.

Pyreneeën

“Het idee voor Boomkamp kwam tot stand tijdens een warme zomeravond in de Pyreneeën. Met een aperitiefje in de hand begonnen we te fantaseren over hoe machtig het zou zijn om samen een bedrijfje op te starten waarbij de natuur en de natuurbeleving centraal staan”, vertelde Kika ons eerder al. Door het samenbrengen van hun ideeën en ervaringen kwamen ze uit bij het idee van een boomhuttenhotel. Daar gingen ze mee van start in 2020 in het Ryckeveldebos tussen Brugge en Sijsele.

“De hutten zijn geschikt voor koppels; de tenten voor gezinnen met kinderen”

De inrichting van de boomhutten was basic, maar het ging er vooral om de beleving van het letterlijk tussen de bomen gaan slapen en ontwaken. “Het jaar nadien besloten we op zoek te gaan naar een andere locatie, omdat de samenwerking met de andere persoon die op het domein actief was (met een pop upbar, red.) niet zo goed verliep, en in samenwerking met Toerisme Vlaanderen en Westtoer zijn we uitgekomen bij het kasteeldomein Lakebossen in Ruddervoorde”, vertelt Tobias Knockaert. Intussen realiseerde het koppel ook al Vlotkamp, overnachten in tenten op een grote vijver bij het domein Polderwind in Zuienkerke.

Ontmoetingsplaats

“Hier in Ruddervoorde beschikken we over zes boomhutten en vier tenten. De hutten zijn vooral geschikt voor koppels en de tenten, die iets meer luxe hebben, zijn gericht op gezinnen met kleine kinderen”, gaat Tobias verder. “De logementen beschikken wel over een degelijke matras, maar voor de rest is het basic. Het is dan ook niet de bedoeling dat de gasten daar constant in verblijven. Zeker ’s avonds verzamelen de meeste gasten bij wat we de De Karper noemen, een ontmoetingsplaats met bar en vrij te gebruiken barbecue. Daar wordt ook het ontbijt geserveerd en er ontstaan veel aangename ontmoetingen tussen de gasten. Nieuw dit jaar is de traditionele pizza-oven die we installeerden.”

Meer info is te verkrijgen op: www.boomkamp.be