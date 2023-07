Oostrozebeeks park De Visscherie ondergaat grondige metamorfose

Het park behorend bij het vroegere alombekende restaurant de Visscherie – waar heel veel getrouwde koppels een goede herinnering aan overhouden dankzij de mooie huwelijksfoto’s – zal straks een gronde metamorfose ondergaan.

De gemeente die intussen eigenaar is geworden van het park is van plan om de site ‘De Visscherie ‘ in de nabije toekomst te ontwikkelen, tot een mooi, biodivers en veilig park in het centrum van de gemeente. Zeg maar een tweede groene long in het centrum.

Rooien

We staken ons licht bij de groendienst waar Hermien De Foer voor de nodige info zorgde. “Op de gronden in het Park De Visscherie die in handen zijn van het gemeentebestuur zullen 29 hoogstammige worden gerooid, waarvan 18 Canadese populieren. De andere 11 hoogstammige bomen worden gerooid in functie van de groei van geselecteerde toekomstbomen. De selectie van de te rooien bomen en de toekomstbomen werd gemaakt in samenspraak met het Agentschap voor Natuur en Bos”, zegt Hermien.

Hout afvoeren

“Bij hen werd een kapmachtiging aangevraagd en verkregen. Een deel van de bomen wordt volledig gerooid, een ander deel wordt ecologisch gekapt. Dit houdt in dat enkele meters van de stam blijven staan. Deze stammen vormen een ideale woonplaats of voedingsbodem voor diverse insecten, vogels en zwammen. Door de beperkte ruimte op de site zal een groot deel van het vrijgekomen hout worden afgevoerd. Een deel van het dode hout blijft ter plaatse, gezien dit hout een belangrijke ecologische functie vervult.”

16 augustus starten

De start van de werken staat ingepland op 16 augustus 2023. De werken kunnen tijdelijk wat geluidshinder en extra bewegingen met zich meebrengen. “In samenspraak met het ANB wordt na de kap de gerooide bommen niet opnieuw aangeplant. Dit omwille van de aanwezigheid van jonge bomen en struiken in de onderlaag. Door de kap zullen deze bomen en struiken meer licht en ruimte krijgen om de volgende bovenlaag te vormen.”

Het Park de Visscherie zal pas in een volgende fase verder ontwikkeld en aangelegd worden. “In die fase zullen her en der op het terrein nieuwe bomen worden voorzien. De zone rond de walgracht zal worden afgesloten om het groen er voldoende groeikansen te bieden. De walgracht en het eilandje blijven tot heden in privaat bezit en zijn dus niet toegankelijk voor het grote publiek.” (CLY)