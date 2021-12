Oostenrijkse multinational plant 20.000 bomen in de Westhoek

Wat ooit begon met padden leidt nu tot verschillende nieuwe bosjes en parken in de Westhoek. Of hoe geluk en toeval plots tienduizenden extra bomen tevoorschijn toveren. Dé hoofdrolspeler in dit natuursprookje: een houtzagerij uit Oostenrijk die de voorbije 125 jaar uitgroeide tot wereldproducent van houtafgeleide producten en nu een grote vergroeningsoperatie doorvoert.

Ieper heeft een ‘milieumissie’: 100.000 bomen in zes jaar. Multinational Kronospan ook: 1.000.000 bomen in één jaar. Beiden hebben elkaar toevallig gevonden bij de Ieperse paddenoverzet. Een van de vrijwilligers is Ignace Gorus, managing director van Kronospan België. Hij kwam er in contact met Lieven Stubbe van Natuurpunt en Iepers milieuschepen Valentijn Despeghel (Vooruit).

“Meestal neemt de stad zelf initiatief voor nieuwe bomen. Nu hebben we het geluk dat Ignace en Kronospan het aanbod deden”, vertelt Valentijn. “In het verleden deden we al aanplantingen met bedrijven, maar kleinschaliger.”

Belangrijk beleidspunt

Kronospan investeert bijna 50.000 euro in ongeveer 20.000 bomen in de Westhoek. Vorige week 1.750 stuks plantgoed voor een soortenrijk loofbos op de Sulferberg in Heuvelland. Afgelopen weekend bijna 2.500 bomen voor de eerste Ieperleebosjes bij Ieper. En volgend jaar: het nieuwe speelbos bij Brielen, het Jan Yperman Park van ongeveer 15 hectare groot bij Sint-Jan en het nieuwe Molenweg Park bij Ieper.

“We hopen dat hun gebaar andere bedrijven inspireert” Valentijn Despeghel Schepen van Milieu Ieper

“Voor Kronospan is de zorg voor milieu en omgeving een belangrijk beleidspunt”, stelt Ignace Gorus. “Zo heeft het bedrijf wereldwijd al haar vorkheftruks geëlektrificeerd, wordt er voluit gekozen voor hernieuwbare energie en kiest het bewust om steeds meer gerecycleerd hout te gebruiken in plaats van vers hout. In onze Franse fabriek in Auxerre bijvoorbeeld wordt geen vers hout meer gebruikt. Recyclagehout is voor ons een grondstof en wordt dus niet verbrand. Over de hele wereld hebben we zo’n 47 vestigingen en 18.000 medewerkers. Met het project ‘Grow – Let’s plant the future together’ worden in het plantseizoen 2021-2022 1 miljoen bomen aangeplant in 22 landen.”

Vrijwilligers

In ons land bevindt de vestiging van Kronospan zich in Moeskroen, maar door de ‘Ieperse connectie’ groeien de Kronospan-bosjes in de Westhoek. Ignace en enkele medewerkers van Kronospan hielpen gisteren zondag samen met Valentijn, leden van de milieuraad en landschapsvrijwilligers de eerste bosjes aanplanten langs de Ieperlee bij de brug van de Noorderring over de Diksmuidseweg. “Dit zijn de eerste Ieperleebosjes, maar niet de laatste”, verzekert Valentijn. “Ignace en Kronospan maken ons heel gelukkig en dankbaar. We zijn goed op weg richting 100.000 en we hopen dat hun gebaar andere bedrijven inspireert.” (TP)